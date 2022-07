David Ballestar: "Debería haber museos en los que poder tocar las obras de arte"

Imagino que de pequeño haría virguerías con la plastilina...

No, con plastilina no, pero sí que jugaba con todo lo que encontraba a mi alrededor: hojas, palos, arena, piedras, papel albal... Siempre estaba creando cosas con volumen. Después ya me engancharon las matemáticas y la papiroflexia.

¿Es así como se hace uno escultor?

Estudié en la Escuela de Artes de Zaragoza, pero ya llevaba de antes esa pasión por las formas, los materiales y la escultura. Muchos de mis compañeros se han dedicado a la ilustración y el diseño gráfico porque ahora dominan las dos dimensiones: la prueba es que todo el día estamos pendientes de la vista y las pantallas.

¿Se siente una ‘rara avis’ en el mundo del arte?

El tacto es un sentido que tenemos casi olvidado. Para mí es importante el contacto y, también, que el individuo tenga que moverse en el espacio para contemplar una escultura. Que no sea un mero espectador pasivo.

En los museos está terminantemente prohibido tocar las piezas.

Tendrían que existir museos en los que poder tocar las obras. ¿Deberíamos todos palpar el pie del David de Miguel Ángel? Supongo que no, pero sí hay que tener en cuenta que el tacto lleva mucha información directamente al cerebro. Estamos demasiado acostumbrados a tocar superficies lisas y por eso disfrutamos con el barro, la masa de pan, el mancharse las manos...

¿Se está perdiendo lo artesano?

Las máquinas son útiles y no han de dar ningún miedo al artista, pero lo que aprendes manualmente –que es a entender la estructura y la esencia de las cosas– no lo consigues con una máquina que solo usa elementos de rotación y golpeo.

¿Cuál es su material preferido?

La madera. Viene de materia y del latín ‘mater’, y es el elemento más cercano al ser humano: nos da el fuego, una casa, un arma, una defensa...

También esquilma los bosques y acelera el calentamiento global...

El del cambio climático es el mayor colapso que nos aguarda y no nos acabamos de dar cuenta. Yo apenas compro madera, la que utilizo es reciclada y la uso hasta el límite. La cojo hasta por la calle. ¿Sabes la de cantidad de palés y de muebles de casa que tira la gente? Además es un material ecológico y que no contamina como el aluminio, el hierro o el plástico.

Otras crisis, como la de la guerra de Ucrania, ¿también se notan en su trabajo?

Los materiales se encarecen, imagino que por culpa de la crisis de los combustibles. Se nota que se van encadenando varias crisis seguidas: la del coronavirus, la guerra de Ucrania y los avisos de recesión. Después del confinamiento hubo un poco de animación en lo que a encargos, demanda y venta de obra se refiere, pero los ánimos se han ido apagando otra vez.

Su reciente paternidad, ¿ha afectado a su obra?

Te cambia la forma de ver las cosas, las prioridades e, incluso, las nociones de supervivencia. Al poco tiempo de nacer mi hija hice una exposición y me di cuenta de que todo era más simple, las formas se resumieron y el mensaje era más claro: prevalecía el concepto sobre la técnica.

¿Ha heredado la pequeña dotes artísticas?

De momento es una guindilla que no para de moverse. Le gusta mucho bailar.

¿Y usted le acompaña? ¿Qué otras aficiones tiene?

Sí, sí, me gusta bailar y me gusta mucho también la cocina. Durante un tiempo trabajé en restaurantes como La Granada o Lillas Pastia. La gastronomía es como la escultura a la que añades aroma y sabor...

¿Ha habido alguna pieza de arte que le haya dejado sin aliento?

Cuando visité Florencia me puse malo. Era agosto y hacía calor, sí, pero también me afectó el estar viendo todo lo que había estudiado durante años. El ‘Apolo y Dafne’ de Bernini es impresionante.