25 años en el turno de oficio: "Es vocacional porque económicamente es imposible que compense"

Isabel Guillén recuerda bien su primer caso en el Turno de Oficio cuando empezó hace 25 años. Tuvo que asistir a un hombre que no tenía dinero para pagar una multa y por ello podía acabar en la cárcel. "Casi voy al cajero para pagar el dinero yo y que no fuera a prisión", recuerda. Ha seguido manteniendo la vocación para dedicar parte de su tiempo a la Justicia Gratuita, aunque ahora ya trabaja en su propio despacho.

"Muchas veces las defensas más satisfactorias son las de oficio", afirma, haciendo balance de estos años, que han sido reconocidos con un diploma por el Colegio de Abogados de Zaragoza. David Burgos y Laura Rosa Estrada han sido los otros dos compañeros que han celebrado con ella sus 'bodas de plata' en el turno.

"Es vocacional porque económicamente es imposible que compense", reitera David Burgos, sobre las motivaciones que llevan a seguir tantos años prestando este servicio en el que se inscriben voluntariamente los abogados. De los alrededor de 3.000 colegiados en Aragón, un tercio (864) llevan los asuntos que llegan al Turno de Oficio. El colectivo viene reclamando mejoras en sus retribuciones ya que de media cobran unos 150 euros por caso, que paga la Administración, por todo tipo de asuntos, desde penales a administrativos o laborales. El año pasado atendieron 25.000, según el balance presentado este martes.

David Burgos: "El tipo de delito ha cambiado ya que antes eran más temas de robos y drogas y ahora hay más estafas por internet y violencia de género"

David Burgos, abogado del Turno de Oficio. Toni Galán

Como en el caso de su compañera, él también comenzó nada más terminar la carrera. "Lo fundamental es que entre el colectivo de abogados existe mucha solidaridad con las personas jóvenes", asegura, cuando recuerda el apoyo que recibió en sus inicios para suplir la falta de experiencia. Desde finales de los noventa cuando empezó, apunta que "el tipo de delito ha cambiado ya que antes eran más temas de robos y drogas como la heroína o la cocaína y ahora se ha pasado a más estafas por internet y violencia de género". En este último caso, no cree que haya más que antes, pero ahora se persigue y denuncia.

Laura Rosa Estrada: "Cuando tienes que pagar las facturas es un misterio cómo el abogado del Turno de Oficio puede vivir"

Laura Rosa Estrada, abogada del turno de oficio. H. A.

Laura Rosa Estrada nació en Cuba y vino a Zaragoza en 1993. "Llevaba allí en el turno de oficio seis años. Soy reincidente, tremendamente vocacional", recuerda de sus inicios, entonces especializada en temas de extranjería. "En 2005 me pasé a violencia de género porque extranjería, como la tenía reciente, me dolía mucho hacer estos temas", confiesa. No sabe si ser vocacional y tener la "necesidad de socorrer al otro" es "una virtud" porque a veces cree que son "masoquistas" ya que reciben mucho menos de lo que dan con su trabajo.

Como sus compañeros, entiende que hay que tener una pasta especial. "Para estar en el turno de oficio hay que amarlo, porque si no no puedes aguantar el peso tan grande que lleva", asegura. Y no lo dice solo por el trabajo sino porque "no está reconocido". "Cuando tienes que pagar las facturas es un misterio cómo el abogado del Turno de Oficio puede vivir", añade. Como sus compañeros, lo compagina con clientes particulares.

Entre los problemas del día a día figuran los casos en los que tras llevar un asunto el cliente no presenta la documentación necesaria o falla algún otro trámite, no le conceden la justicia gratuita y el abogado se queda sin cobrar porque el particular es insolvente. "Antes se pagaban todas las actuaciones que se hacían desde el turno de oficio, pero ahora, no", lamenta.

Los tres defienden que la calidad del trabajo de los abogados de oficio es igual que cuando llevan un caso de su despacho. "Un cliente de oficio es un expediente en tu despacho, igual que el resto", asegura Burgos. Las nuevas tecnologías han hecho que haya evolucionado su forma de trabajar, pero "nuestro trabajo sigue siendo con el cerebro, tenemos que pensar cómo llevar una defensa", cuenta el abogado especializado en penal y laboral.

Isabel Guillén: "Tienes momentos altos y bajos, pero no lo dejas"

Isabel Guillén, abogada del Turno de Oficio. Toni Galá

De estos años se quedan con la satisfacción profesional y haber cumplido con la "función social" que consideran que siempre ha tenido la profesión. "Tienes momentos altos y bajos, pero no lo dejas", afirma Guillén. Confiesa que es una profesión "un poco solitaria" en la que "solo tienes el apoyo del compañero". Las distintas situaciones que viven hacen que se vayan curtiendo y "te haces la piel un poco gruesa", añade. En su caso, la experiencia le ha hecho aprender a mantener el equilibrio para atender al cliente "con el corazón", pero a la vez, con la "cabeza fría".

Dentro de la petición para mejorar sus condiciones de trabajo, todos los colegios de abogados de España han elaborado un manifiesto, que se ha difundido este martes, Día de la Justicia Gratuita, en el que han denunciado el "maltrato" al servicio, un derecho constitucional.

Antonio Morán: "Solo la vocación y generosidad hace que se mantenga indefinidamente este sistema con satisfacción de los ciudadanos, aunque a veces las administraciones se empeñan en que no funcione"

El decano del colegio zaragozano, Antonio Morán, que es también presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía, ha criticado durante el balance del Observatorio de Justicia Gratuita, presentado este martes, la retribución "ridícula" que perciben. "Con un análisis objetivo de lo que es el servicio de justicia gratuita el sistema en España es de los más completos que existen", ha asegurado, ya que se puede solicitar para pleitos de todos los órdenes, del civil al penal o contencioso-administrativo. "Esto no sucede en todos los países de la UE", ha recalcado. "Hay que atender al factor humano, al abogado", ha insistido.

El perfil medio es el de un profesional mayor de 40 años y con ejercicio superior a 13 años de media. "Antes se trasladaba el mito de las películas de que el abogado del turno de oficio es el abogado novato", ha señalado, pero desde la aprobación de la ley de Justicia Gratuita en 1996 es necesario sumar más de tres años de ejercicio profesional.

Morán ha denunciado que "mientras siga con estas compensaciones, solo la vocación y generosidad hace que se mantenga indefinidamente este sistema, con la satisfacción que los ciudadanos muestran, aunque a veces las administraciones se empeñan en que no funcione".