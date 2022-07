¿Qué son las terrazas cronometradas? ¿Llegarán a Aragón?

Tic tac, tic tac, tic tac... Ese sonido de las saetas de un reloj que suena a cuenta atrás es lo que en algunas terrazas de bares y restaurantes de nuestro país parece estar de moda. Consumir, pero con tiempo máximo para tomarse un café o una caña. Todo depende de cómo se mire y de cómo gestione su disponibilidad el cliente.

"Si estás trabajando y dispones de tiempo limitado para tomarte un respiro, desde luego para un café casi te sobran minutos. Pero si el plan es más distendido, seguro que te quedas corto. Desde luego, presión seguro que se siente", comenta la zaragozana Ana de Miguel mientras toma un refresco, con su pareja, en una terraza del paseo Independencia de Zaragoza.

Sus vecinos de mesa parecen no estar tan de acuerdo con esta nueva medida, ya puesta en marcha en algunos establecimientos de Barcelona y Bilbao en los que no se pueden exceder los 15 minutos si el cliente ha pedido un café o de 25, si es una caña. "No tiene mucho sentido y lo cierto es que no me parece bien. Entiendo que tampoco puedes estar toda la tarde en una mesa con una consumición, pero que pongan tiempo máximo, me parece exagerado", comenta Raúl Marco, salmantino de "turismo" en la capital aragonesa.

Algunos bares limitan el tiempo en terraza para favorecer la rotación.

Una medida que no solo afecta al consumo de bebidas. Para comerse un bocadillo no se disponen de más de 40 minutos y en el caso de realizar una reserva para comer o cenar con estas nuevas normas existe incluso un número mínimo de comensales. Pero, ¿es legal que obliguen a un cliente a abandonar un mesa habiendo consumido?

"Limitar el tiempo de consumo en las terrazas o incluso en mesas de interior es un asunto controvertido, pero es cierto que no hay normativa expresa que limite o prohíba estas prácticas sobre el tiempo en el disfrute del servicio de hostelería", apuntan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

"Si la información que da el establecimiento es clara, concreta y se realiza de forma previa entendemos que no concurre incumplimiento. El cliente puede decidir y posiblemente muchos consumidores cambien su decisión de consumir en favor de otro establecimiento donde no tenga que estar cronometrando el tiempo", apuntan desde la OCU.

Entidad desde la que, aseguran que "de momento", no tienen constancia de que se haya implementado esta medida en los establecimientos hosteleros en Aragón, "lo que no implica que pueda extenderse a nuestra comunidad en determinados destinos turísticos con mayor afluencia, o como una medida para tratar de generar más rentabilidad con mayor rotación de clientes por parte de los empresarios ante el escenario inflacionista", opinan desde la OCU.

La Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza (Horeca), consultadas por este diario, aseguran no tener tampoco constancia de que esta nueva norma esté funcionando en Aragón. Motivo por el cual sendas entidades han rehusado hacer declaraciones ante una situación "puesta en práctica en otras comunidades".