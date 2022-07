La inflación llega a las fiestas aragonesas: "La actividad se ha recuperado al 120%, pero los gastos han aumentado un 10"

La inflación no solo llega a los presupuestos de las fiestas que se han disparado un 40%. La subida de la energía y los combustibles se ceba también con los feriantes, orquestas y empresas de espectáculos, los grandes damnificados de la supensión de los festejos patronales. Los presupuestos que se calcularon el año pasado se han quedado desfasados con la realidad que se vive durante estos meses estivales como consecuendia de la subida del IPC. Hay profesionales que se han quedado por el camino, porque durante estos dos años de parón tuvieron que buscar otra forma de ganarse la vida. Otros tienen que ampliar sus giras a comunidades más alejadas para que les salgan las cuentas a final de temporada. En este reportaje se recogen los testimonios de seis profesionales de distintos sectores vinculados a las fiestas patronales que han vuelto a la carretera, las calles, las plazas y los escenarios. Y lo hacen con la ilusión renovada.

Jesús Arruga, organizador de eventos taurinos Javier Belver

Jesús Arruga, organizador de eventos taurinos y gerente de Arruga y Tacheli

Este 2022 se cumplen 30 años desde que Arruga y Tacheli se juntaran por primera vez para participar en un concurso de recortadores de anillas en Zaragoza. El resto es historia. La empresa Arruga y Tachelli cumplirá pronto una década organizando festejos taurinos populares. Por el momento, Jesús Arruga, gerente del negocio, se muestra contento porque dice que "hay muchos festejos y se está trabajando bastante. Además, algún pueblo ha añadido más sesiones de lo habitual". En 2021, la empresa organizó más de 70 festejos populares en más de 20 localidades. Este año, la previsión es "recuperar la actividad un 100% o incluso un 120%", dice Arruga. Ya han hecho más de 50 poblaciones en lo que va de año y el gerente explica que "en agosto y septiembre hay para rebosar y hay trabajo para todas las empresas del sector".

Para el sector de los festejos taurinos, se han incrementado los costes en equipos médicos y veterinarios.

Sin embargo, la inflación también ha hecho mella en el sector. "Los gastos se han incrementado en un 10% y eso repercute. Se mantienen los mismos precios en taquilla desde 2018, pero han subido los costes en veterinarios, equipos médicos, seguros, etcétera", asevera Arruga, quien añade que "la inflación nos ha afectado como familia y como empresa. Los ingresos serán parecidos, pero parece que los gastos van a ser superiores". A pesar de ello, el retirado recortador de toros cree que "este año se van a batir todos los récords en cuanto a gestiones en pueblos y ferias organizadas".

Ángel Barata, delante de una de sus atracciones en las fiestas de La Vaquilla Jorge Escudero

Ángel Barata, presidente de los feriantes de Zaragoza y Teruel

Con gran cantidad de pueblos ya pateados colocando atracciones, Ángel Barata, presidente de la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Zaragoza y Teruel, vuelve al ruedo una vez más, esta vez en las Fiestas de La Vaquilla. Pero algo ha cambiado en esta ocasión, y no ha sido por la pandemia. "Ahora mismo estoy en mi casa, en Monreal del Campo, y por la tarde iré a Teruel", explica. ¿A qué se debe? "Los gastos ahora mismo son muchos. Entre pagar a los ayuntamientos y el precio del gasoil, es inviable tener el generador encendido las 24 horas para poder mantener las atracciones y vivir ahí al mismo tiempo. Una vivienda necesita luz todo el día y eso no lo puedo mantener con un generador", indica. A pesar de los buenos datos, ya que según Barata han recuperado la actividad al 100% desde que comenzó la pandemia, el feriante se muestra desencantado por culpa de la inflación.

Los feriantes vuelven a trabajar como antes de la pandemia, pero tienen muchos gastos que asumir

A esto hay que sumarle todos los gastos extra que han tenido que acometer durante el periodo en el que los tiovivos y toros mecánicos estuvieron parados. "Teníamos que seguir haciendo el mantenimiento de las atracciones con sus revisiones permanentes. Ese gasto ha estado ahí siempre", asevera.

De 35 familias de feriantes, cinco han tenido que recoger sus bártulos, cifra que asciende hasta 50 o 60 a nivel nacional. "Hemos cobrado las ayudas que prometió el Gobierno de Aragón el año pasado, pero no hemos recibido todavía las nacionales", se lamenta.

Félix Ozcoz, ganadero de reses bravas Julià Riba

Félix Ozcoz, propietario en Fuentes de Ebro de una explotación de reses de lidia

Félix Ozcoz, muy reconocido entre la cabaña brava y con una explotación de unas 450 cabezas en Fuentes de Ebro, pertenece a una tercera generación de ganaderos. Tiene 57 años y recuerda que a los seis ya ayudaba a su padre a marcar el ruedo en una plaza. La pandemia le obligó, como a muchos otros, a desprenderse de un 35% de sus ejemplares. Unos 60 animales los vendieron y el resto se destinaron al mercado de la carne, con lo que ello supone de pérdidas económicas para una actividad que vive de la venta o alquiler de sus animales.

Ahora, aunque el ritmo de contrataciones se ha recuperado, la inflación supone un nuevo golpe. "Los insumos se han encarecido un 40%, entre el gasóleo, la cebada, la paja, la pulpa... Y en estos momentos no lo repercutimos en el precio final. Hemos superado muchas crisis, como la de 2008 que fue muy dura, pero esta abre un futuro muy cierto", asegura.

Durante 2019 llegó a hacer 160 funciones y este año calcula que alcanzará las 140, tras un 2021 en el que aún pudieron "trabajar algo" con unos 35 festejos. Por un encierro de dos horas, para el que se necesitan entre 11 y 13 vacas con dos personas y el transporte, se está pagando una media de 1.200 euros "que no llegan a cubrir todos los gastos". Ozcoz ve con optimismo esta temporada, pero la experiencia le lleva a pensar que tras las próximas elecciones "llegarán recortes". "Yo he disfrutado como un enano con lo que me gusta hacer, pero no quiero que mis hijos tomen el relevo", concluye.

La orquesta Magia Negra durante uno de sus conciertos Magia Negra

Jesús Marín García, gerente de la orquesta Magia Negra

El grupo zaragozano Magia Negra es otro de los grandes beneficiados de la vuelta a la "normalidad". Este verano lo encaran con un nivel de trabajo similar al de 2019, cuenta Jesús Marín García, gerente de Magia Negra, mientras se escucha el bullicio de fondo de un recién inaugurado San Fermín, donde actúan alguna noche.

El calendario de Magia Negra es frenético, pero eso son buenas noticias. "Hemos estado algunos días en Pamplona abriendo San Fermín, en Peñaflor (Zaragoza), en Morón de Almazán (Soria), en Trena (La Rioja) y el domingo (por ayer) cerramos las Fiestas de la Vaquilla en Teruel", enumera el gerente.

El grupo Magia Negra tiene llena de bolos su agenda y este año celebra su 30 aniversario sobre los escenarios

La comparación con el año pasado es muy gráfica. El conjunto hizo veinte actuaciones entre los meses de mayo a octubre de 2020. "Este año, solo entre julio y octubre, tenemos casi 70", afirma García. El año pasado, los integrantes, ante el parón, tuvieron que buscar otros trabajos temporales que les permitiesen sobrevivir. Esta solución, reconoce el gerente, les ha facilitado recuperar al grupo entero, que componen 13 integrantes.

A pesar de todas las fechas que tienen reservadas y de la recuperación de la actividad, el grupo de música no se libra de la inflación que se llevará una parte de las ganancias previstas. "En diciembre planteas todo el verano y ahora los precios no están igual que cuando planificamos la temporada. La inflación nos están afectando directamente".

Miguel Pollán, funambulista de la compañía circense Nostraxladamus Javier Navarro

Miguel Pollán, funambulista de la compañía circense Nostraxladamus

Paradójicamente, 2021 fue para Miguel Pollán, funambulista de la compañía Nostraxladamus, uno de los años en los que más trabajó. ¿La razón? Los espectáculos con los que giran, dirigidos a todos los públicos, por su caché con un formato de dos o tres profesionales y por desarrollarse al aire libre encajaban perfectamente en las programaciones culturales que pusieron en marcha muchos pueblos como alternativa a la falta de fiestas patronales. Su agenda vuelve a incluir este año medio centenar de bolos, un buen número de ellos en pequeñas y medianas localidades, y también han retomado los montajes de mayores dimensiones como ‘Volatineros’, que estrenaron a principios de julio en Bilbao, y con el que cruzaron su ría a 15 metros de altura.

Tiene claro que "si las cuentas no salen al final de la temporada será por culpa sobre todo del combustible". "El coste del desplazamiento a Bilbao, con cuatro furgonetas para trasladar tonelada y pico de material y un equipo de 12 personas se disparó de los 800 euros previstos a unos 1.800. Fue un gran montaje, pero a pequeña escala están ocurriendo en todos los viajes", apunta. Como les pasa a muchos profesionales de las artes escénicas, los cachés con los que trabajan este verano los fijaron a finales del año pasado y a estas alturas con la inflación se han quedado totalmente desfasados. Pollán es optimista: "El teatro y el circo están en crisis desde los griegos y siempre encontramos maneras de salir adelante".

La charanga Aires del Huerva ha vuelto a animar las calles y locales Aires del Huerva

Ángel Enríquez Ayerbe, percusionista de la charanga Aires del Huerva

La charanga Aires del Huerva ha vuelto con sus instrumentos y sus temas populares a las calles poniendo color y ritmo a las fiestas de los pueblos. "Hay más volumen de trabajo", afirma Ángel Enríquez Ayerbe, percusionista de Aires del Huerva. Este aumento lo achaca, desgraciadamente, a la pérdida de otros compañeros del sector: "La pandemia se ha llevado por delante a muchas charangas, otros músicos son de riesgo y también han decidido esperar este año para regresar".

La charanga zaragozana, que nació en Vistabella de Huerva y que lleva alrededor de 30 años tocando por los festejos de los municipios aragoneses, celebra la vuelta aunque, explica Enríquez, no deja de ser un "año extraño" porque hay mucha incertidumbre. "Estamos encontrándonos con que las comisiones de festejos esperan un poco a última hora porque no saben qué presupuesto manejan". Por este motivo, el grupo no ha subido sus precios y este verano mantendrán los de 2019. "Además, todos hemos pasado dos años muy malos", añade.

El percusionista se muestra muy agradecido por las muestras de cariño que, confiesa, "están siendo muchas". Las fechas las tienen completas y, además, las poblaciones donde ya han actuado han cogido las fiestas con muchas ganas. La diferencia se nota al llegar, explica Enríquez: "Antes de la pandemia la gente veía normal que la charanga estuviera y ahora nos reciben muy bien. Nos atienden de otra manera. Eso nos emociona".