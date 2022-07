Núñez Feijóo: "La responsabilidad del fracaso de la candidatura olímpica es de Sánchez. Aragón se merece un respeto que no ha tenido"

¿Quién será el candidato del PP a las elecciones autonómicas en Aragón?

Tenemos un presidente del Partido, Jorge Azcón, que es un activo electoral del PP en Aragón y que tiene una responsabilidad para cumplir su mandato como alcalde de Zaragoza. En este contexto, creo que los que mejor conocen el territorio son sus dirigentes. Y con independencia de que la competencia es indelegable, y el PP tiene concentrado en su comité ejecutivo los nombramientos de candidatos, yo no voy a tomar ninguna decisión sin escuchar la propuesta del partido en Aragón.

Núñez Feijóo: "Azcón es un activo electoral del PP en Aragón"



¿No será suya la decisión? Siempre suele afirmarse lo mismo, pero al final se adoptan en las sedes centrales.

No habrá una discrepancia entre el PP de España y el de Aragón en este tema. He sido presidente del PP en una comunidad autónoma, cuatro veces candidato autonómico, y nunca mantuve ninguna discrepancia con el presidente nacional del partido.

¿Cuándo se tomará?

En el primer trimestre del próximo año, hacia el principio del trimestre, pero en este momento Jorge tiene un compromiso: es el alcalde de la quinta ciudad más importante de España. Es un referente nacional del municipalismo. Va a cumplir ese compromiso y, a la vez, hemos abierto un período de reflexión. Pero no tomaré ninguna decisión en contra del PP de Aragón.

Si Azcón decidiera continuar en el Ayuntamiento, ¿Ana Alós, secretaria general del PP en Aragón, sería una opción?

Ha sido una excelente alcaldesa en Huesca y es otro activo del PP en Aragón. A mí lo que me preocupa sería no tener alternativas y posibilidades. Reitero: yo no me olvido de que he sido 16 años presidente del PP en Galicia y no lo voy a hacer: vengo de una cultura política donde los territorios tienen mucha responsabilidad para errar o acertar. Si un territorio asume sus competencias y acierta será un territorio con el que tenemos que contar y, si falla, deberemos cambiar. Yo no tomaré ninguna decisión sin que el PP en Aragón haga una reflexión interna, motivada y responsable. No voy a imponer desde Génova una decisión en contra de la voluntad del PP en Aragón.

El presidente de la DGA, Javier Lambán, mantiene una buena relación personal con usted.

Le profeso aprecio y respeto. Pero el partido de Sánchez no es bueno para Aragón. Y el presidente Sánchez tiene muchísima relevancia en la política económica de Aragón porque es el presidente del Gobierno de España. En este momento, en Aragón se necesita que ese partido de Sánchez no esté en el Ejecutivo.

Lambán dijo que tenía usted una obsesiva insistencia en bajar impuestos, pero que cuando está el PP en el poder, los sube.

Sobre todo si el PSOE nos deja un país al borde del concurso de acreedores. Mi amigo Lambán sabe perfectamente que el PP siempre que tiene ocasión baja impuestos y el PSOE, siempre que la tiene, los sube. Esa es una diferencia sustancial.

El PAR, antes coaligado con el PP, forma parte ahora del cuatripartito. ¿Ha hablado con el PAR?

Si soy coherente con las anteriores respuestas, diré que le corresponde al PP de Aragón trasladar este asunto.

¿Tiene opinión formada sobre Teruel Existe?

La suma de minorías puede dar una mayoría parlamentaria, pero no otorga una mayoría para gobernar ni da una mayoría social. La España vaciada no se va a solucionar con la fragmentación política de España sino con más servicios públicos, con buenas políticas económicas, de empleo, de natalidad. La España fragmentada, provincialista, quedó en momentos anteriores a la Constitución. Hoy la España es autonómica y constitucional. Y yo creo más en ese modelo que en el provincialista de partidos.

undefined

La candidatura olímpica 2030 ha fracasado. ¿El responsable?

La historia se repite. El independentismo es intransigente, cerrado e intolerante. ¿De quién es la responsabilidad última? Del presidente del Gobierno. El independentismo defendía el propio independentismo y Lambán defendía la candidatura de Aragón. ¿Quién es el árbitro? Pedro Sánchez, pero para serlo depende de los independentistas. Entre Aragón y mantener su coalición parlamentaria ha optado por elegir el independentismo. El resultado ha sido un desastre para Aragón y Cataluña. Aragón se merece un respeto que no ha tenido en esta candidatura.