Las empresas de transporte escolar de Aragón piden que se compense la subida de combustibles

Ante la imposibilidad de subir las tarifas de los autobuses y con el carburante al alza, las empresas de transporte escolar han pedido al Gobierno de Aragón un incremento en los precios de las rutas escolares para tomar un poco de aire y aliviar algunos costes porque, según explican, están pasándolo "muy mal".

Rosa Cavero, secretaria general de la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Aragón (Aetiva), confirmó el viernes la celebración de una reunión entre la entidad y el Departamento de Educación del Gobierno aragonés para intentar llegar a un acuerdo y aumentar los precios de las rutas escolares. "Hemos dado unas cifras y ahora ellos tienen que aprobar esta medida porque también tienen que hacer sus números", indicó Cavero.

La estructura de costes del transporte escolar se divide en tres secciones: un 50% para personal, un 20% para el carburante y para gastos extra un 30%. Según datos aportados por la Aetiva, desde enero de 2022 hasta el 22 de junio -último día del curso escolar- se ha registrado un gasto en combustible de un 52,7%. "Si esta cifra la aplicas en la estructura, te sale un sobrecoste de más del 10% en tan solo gasolina", dijo la secretaria general de Aetiva, quien añadió que "si además le sumas el coste extra que acometas en personal, por ejemplo, la cifra asciende hasta el 17%".

El sector del autobús "está perdiendo muchísimo dinero" y, además, no puede mitigar algunos de estos desembolsos. Por una parte, las tarifas de las líneas regulares son inamovibles porque, aseveró Cavero, "son deficitarias y se cobra subvención, por lo que a final de año se incrementarán". "Nosotros no podemos repercutir en ellas ahora", recalcó. Tampoco pueden recortar gastos en las rutas que hacen habitualmente los vehículos, debido a que, aunque no haya pasajeros o no se suba nadie en las marquesinas, los caminos están establecidos por la DGA y han de cumplirse en cualquier caso. "A los autobuseros no les cabe ninguna medida de ahorro. No se pueden saltar ni una parada y tienen que cumplir sí o sí", sentenció la secretaria general de la asociación.

Rebaja de los bonos

El Gobierno central impulsó en junio un decreto que, entre otras cosas, rebajaba hasta un 50% los abonos mensuales del transporte público estatal y un 30% los del autonómico y municipal, aunque con posibilidad de que comunidades y ayuntamientos lo amplíen también hasta el 50%. Respecto a este paquete de medidas, Rosa Cavero asegura que están a la espera de que la DGA les comunique cómo se va a aplicar. "Nosotros no podemos cambiar las tarifas", recordó. Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza solicitó el jueves al Gobierno de España que "ayude a tapar el agujero del transporte publico creado ya en el pasado", que la medida "no cueste dinero al Consistorio, que haya una liquidación y que el descuento del 30% no llegue solo a diciembre", porque la elevada inflación se extenderá por más de tres meses.