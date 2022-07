Feijóo en Zaragoza: "El PP es un partido centrado, con experiencia y el único constitucionalista que queda"

Fue tal el poder de convocatoria que suscitó este viernes Alberto Núñez Feijóo, en una tórrida tarde de julio, que se tuvo que habilitar una sala supletoria para ampliar el aforo del auditorio del Hotel Petronila de Zaragoza, donde el presidente del PP ha cerrado por la tarde su visita a la capital aragonesa con una intervención ante militantes y simpatizantes de su partido.

Sopla el viento a favor de la derecha. "Con el cariño notamos que es posible un cambio político dentro de poco tiempo en España", ha recalcado. Aunque los populares se ven ganadores, a tenor de lo que dicen las encuestas, su presidente nacional sigue recorriendo el país ofreciendo su receta para afrontar la crítica situación económica que atraviesa España. En Zaragoza le han recibido en pie, con sonoros aplausos y una lluvia de selfis. Y le han escuchado con atención, suscribiendo con asentimientos cada palabra que ha dicho. Núñez Feijóo les ha recordado que su PP como un partido "centrado, con experiencia en la gestión y el único constitucionalista que queda".

Por segunda vez en tres meses, esta vez como presidente, se ha presentado el presidente del PP ante los zaragozanos, en un acto al que que asistió la cúpula regional en pleno: los presidentes provinciales, expresidentes regionales con Luisa Fernanda Rudi y Luis María Beamonte, concejales y simpatizantes. Ha iniciado su intervención transmitiendo sus condolencias al pueblo de Japón, por el asesinato del ex primer ministro Shizo Abe.

En apenas cien días, los que separan la caída de Pablo Casado y la entronización del líder gallego, el partido ha pasado de la más profunda crisis al éxtasis crisis de organización y de existencia al delirio de verse como única alternativa a un Gobierno que, por culpa de la crisis, se desmorona.

"Los españoles nos necesitan. Lo vemos en los bares. Nos piden soluciones", ha asegurado Núñez Feijóo. Pues no se trata de "resistir" en los sillones, sino en "decidir y gobernar". Ha criticado al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez por sumar a los problemas de España los conflictos internos del Gobierno de la nación. "No hay un asunto en el que no esté dividido", reprochó. Ocurre en política exterior, en defensa, en economía , ha detallado.

Feijóo: "Sánchez no es mi enemigo, porque es el presidente de mi país"

A modo de ejemplo ha recordado que la semana comenzó con una ministra diciendo que no iba a apoyar los acuerdos del Gobierno de la cumbre de la OTAN; al día siguiente otra le "enseñó la puerta". Para rematar, ha enfatizado el conservador, "la vicepresidenta del Gobierno presenta un partido que va contra las dos formaciones que forman la coalición de Gobierno" dividiendo la izquierda todavía más. "Y le llama Sumar", ha ironizado, en una chanza muy celebrada por un auditorio entregado a su causa.

Frente a las riñas de los socios malavenidos, ha tendido la mano al Gobierno por el bien común. "Sánchez no es mi enemigo, porque es el presidente de mi país", ha recalcado. Y su papel estará dónde le sitúen los electores: en el Gobierno o en la oposición. No es además Sánchez "quien va a pagar los errores, sino los ciudadanos", ha advertido. Y ha hecho hincapié en que "aumentando impuestos y deuda gobierna cualquiera". "Hasta Sánchez", ha zanjado.

La ovación se ha desbordado al recordar Núñez Feijóo que este sábado y el domingo estará en Ermua, donde fue asesinado por ETA el concejal popular Miguel Ángel Blanco el 13 de julio de 1997. "Vamos a escribir la memoria democrática cierta y verdadera", ha señalado.

Se ha visto complicidad entre Núñez Feijóo y Jorge Azcón. No solo lo ha visto como un "alcalde enamorado de Zaragoza" sino como un "apasionado" por Aragón. De futuro, y del papel que jugará en los comicios de 2023 no ha hablado.

Mitin del líder del PP Alberto Núñez Feijóo en Zaragoza José Miguel Marco

Azcón ha repartido su tiempo de discurso entre Zaragoza y Aragón. De la ciudad ha destacado los cambios que está experimentando bajo su mandato, que ha puesto fin a 16 años de Gobierno de izquierda. Convencido de que los zaragozanos les darán "otra oportunidad". Ha cargado contra el socialista Javier Lambán por su gestión de la Sanidad, de las políticas sociales, de los retrasos en las ayudas de alquiler y en el pago a los proveedores, de los deficientes servicios ferroviarios, es la escasez de la Guardia Civil.

Le ha acusado de "incoherente" en su política del medio rural, en sus críticas a los independentistas catalanes, y de admitir que Sánchez no le reciba para explicarle la postura del Gobierno sobre la candidatura conjunta con Cataluña para los Juegos.

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, también se ha sumado al argumento de que los españoles les están esperando. "Vamos a cumplir los sueños de la gente. La receta está clara: trabajar con cabeza y corazón", ha afirmado.

Tras un aluvión de fotos y de felicitaciones, Núñez Feijóo ha abandonado Zaragoza, después de una intensa jornada de trabajo. Continuará su viaje por una España en declive, esperando que el Gobierno compre las recetas que le ofrece.