Juzgan en Zaragoza a un entrenador deportivo de menores que tenía 6.000 archivos de pornografía infantil

"Los guardo porque me gustan". Así se justificó este jueves Javier de la F., expresidente de la Agrupación Deportiva Ciempiés encargada de organizar actividades con niños y niñas, cuando fue preguntado por la Fiscalía sobre por qué guardaba casi 6.000 archivos de pornografía infantil. Algunos de ellos eran vídeos y fotos tomadas por él mismo a menores que paseaban por la calle o mientras se cambiaban en un vestuario, donde colocó un dispositivo, según la fiscal. Por estos hechos, pide 9 años de prisión por un delito de pornografía infantil y otro contra la intimidad.

Fue en mayo de 2018 cuando el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura de Policía de Aragón recibió el aviso -gracias a un informe realizado en Estados Unidos- de que se estaban compartiendo fotos de menores de índole sexual en España. A través de la IP del ordenador, el correo electrónico y el teléfono móvil, los peritos informáticos pudieron determinar que se trataba del presidente de la asociación Ciempiés de Zaragoza, organizadora de carreras y marchas.

En el juicio celebrado ayer en la Audiencia de Zaragoza, Javier de la F. admitió en todo momento la posesión de esos archivos. La Policía encontró varios discos duros en su casa donde almacenaba fotos y vídeos, algunos de ellos de contenido pornográfico infantil, y otros tantos de imágenes tomadas por él mismo de menores desnudos en un vestuario o haciendo deporte, según el informe de los peritos informáticos. Además, el Ministerio Público alegó que el acusado compartía estos archivos en ‘Emule’, un programa P2P de intercambio de ficheros, donde él descargaba estas imágenes.

Compartió 150 archivos

"No han sido compartidos en ningún momento, no he enviado estos archivos ni por correo electrónico ni por Whatsapp", fue la defensa de Javier de la F., motivo por el cual su abogada pidió la pena mínima. No obstante, el informe elaborado por el Grupo de Delitos Tecnológicos refleja que, de los casi 6.000 archivos que el hombre almacenaba, 153 fueron compartidos a través de ‘Emule’ "por error", según la defensa del acusado. Asimismo, el varón catalogaba las fotos y videos en diferentes carpetas, algunas de ellas nombradas con "pseudónimos pedófilos", como ‘thirteen years old’ -13 años de edad-. De hecho, los policías mencionaron que, a tenor de la nomenclatura de los archivos, "las edades de los jóvenes que aparecen en los archivos van desde los 13 hasta los 15 años, y en algún caso incluso menos".

Los agentes, expertos en casos de pornografía infantil, opinaron que esa cantidad de ficheros era "considerable". Además, indicaron que el acusado, aparte de utilizar el correo electrónico de la asociación para descargar estos archivos, era usuario de una página de contenido homosexual, "en el que también había fotografías de menores o que parecían serlo".