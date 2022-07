Jorge Rodrigo: "Me piqué con un profesor y acabé ganándole en un torneo de ciencias"

¿Qué es Hi Score Science?

Una ‘app’ para móvil y ordenador de preguntas sobre ciencia y sus aplicaciones con varias opciones de respuesta, dirigida a aumentar la cultura científica de los jugadores. Trata temas que normalmente no se dan en clase, curiosidades... Tienes que responder en el menor tiempo posible, con un máximo de 20 segundos por pregunta, y cuanto más segundos pasen sin que respondas, menos puntuación logras.

¿Son temas muy científicos o alguien más enfocado a letras podría jugar?

Son preguntas que podría responder alguien que no ha dado ciencias, trata temas comunes, del día a día. Cosas como por qué los pájaros no se electrocutan cuando se posan sobre un cable de alta tensión.

¡Qué bueno! ¿Y por qué?

Porque lo tocan con las dos patas a la vez.

¿A qué temperatura hierve el agua en lo más alto del Everest?

A 90 grados. A menor temperatura que abajo porque hay menos presión atmosférica.

¿Cómo te enteraste de la existencia de la aplicación?

A través del profesor de química de mi instituto, el IES Goya de Zaragoza. Nos explicó de qué iba y nos retó a quedar por delante de él. Si lo conseguíamos, nos pondría un 10, así que estuvimos practicando para superarle. El torneo tiene ‘miniligas’ que se desarrollan de jueves a lunes. Ese día, al llegar a clase, vimos que él iba primero, por eso nos había tentado con la nota, en plan ‘superadme si podéis’.

Así que te picaste.

Mucho. Practiqué todo lo que pude y en la siguiente ‘miniliga’ quedé primero, y él, segundo.

Y te puso el 10.

Un 9. Creo que aún está picado.

¿Qué tiene el juego, que te enganchó tanto?

Vi que se me daba bien, así que empecé a participar en las partidas que hacían una vez al mes; pero como me había apuntado a mediados de liga, al final quedé tercero. El curso pasado me inscribí desde el principio y gané.

¿Y el profesor?

Quedó segundo.

Has terminado segundo de Bachillerato. Supongo que harás un grado de ciencias…

Estoy pensando en hacer Márquetin: me gustan las matemáticas, la posibilidad de prever el mercado a través del uso de los cálculos.

¿De qué color es el grafeno?

Es incoloro.

¿Crees que el juego debería implantarse en los colegios? ¿Es una herramienta válida para despertar el amor hacia la ciencia?

Sí, lo creo. En mi caso hizo que me gustasen más la biología y la química, y mis notas mejoraron. Muchos temas que salían en las preguntas del juego, y que me hicieron aprender, luego los daba en el instituto.

¿Alguna pega al juego?

Pondría más idiomas, así no estaría tan limitado a España, se podrían hacer ligas internacionales. El juego existe en euskera y en inglés, pero con más idiomas podría desarrollarse mucho más, jugaría gente de todo el mundo.

¿Algún tema que te hiciera investigar más, o se te atragantara?

Hay varias preguntas relacionadas con los fuegos artificiales. Por ejemplo, de qué color serían si uno de sus componentes fuera el estroncio. Te dan varias respuestas, pero primero tienes que saber algo sobre el estroncio para determinar el resultado. En química he estado apenas dos veces en un laboratorio por culpa de la covid, así que no he tenido oportunidad de experimentar. Me costó más.

¿De qué color son los fuegos artificiales con estroncio?

Amarillo. El estroncio es plateado, pero se oxida rápidamente en presencia del aire.

Has quedado primero en la liga absoluta nacional. ¿Y de premio?

Un trofeo, un libro de divulgación científica, un diploma.

¿El perfil del concursante es muy variado?

Muchos son profesores de universidad; otros, alumnos de secundaria o bachillerato. Y hay mucha gente que encuentra la aplicación en la ‘play store’ y juega por el mero hecho de aprender.

Sobre Hi Score Science

Hi Score Science es un juego, gratuito y sin publicidad, de preguntas con respuestas con varias opciones sobre ciencia, que quiere aumentar la cultura científica de los usuarios. Es un proyecto desarrollado por el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) y el Instituto de Nanociencia de los Materiales de Aragón (INMA), e incluye explicaciones divulgativas de la realidad científica que se esconde detrás de cada respuesta.

Par que los usuarios se sientan partícipes del proyecto se establecen concursos a nivel nacional, a varios niveles (juvenil, de 14 a 18 años; senior, mayores de 18 años; y junior, menores de 14 años) y se ha creado una liga absoluta nacional 'online'.

El juego está disponible en Play Store y Apple Store y en PC y Mac (www.HiScoreScience.org). Toda la información sobre el proyecto y cómo concursar en las diferentes categorías se encuentra disponible en su página web.