Crece la renta agraria en Aragón hasta 5.052 millones, pero no evita la situación de 'mileuristas' a muchos agricultores

El valor comercial de las explotaciones agrícolas y ganaderas por primera vez ha superado los 5.052 millones en Aragón con un incremento del 10,3%. “La renta agraria ha mejorado”, ha señalado el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, pero “no es suficiente para que la renta media de los agricultores, en su conjunto mileuristas, siga siendo inferior a la del resto de los ciudadanos”. Y ha puesto el acento en que solo un 12% de las 37.000 explotaciones perceptoras de la PAC llegan a la renta media de referencia en España que es de 30.622,23 euros para este sector.

Olona ha subrayado que es la ganadería, con un 60% de la facturación bruta agraria, la que impulsa sobre todo este crecimiento, y que el 40% corresponde a la agricultura, mientras que en España sucede lo contrario. Es realmente el tirón del porcino, que representa casi 2.000 millones de la renta agraria, lo que explica el incremento del 10,3% en renta agraria. Le sigue el vacuno de carne, con 419 millones aportados, el pollo con 215 millones yel ovino con 92 millones.

En la parte de agricultura, los cereales sumaron 1.038 millones en renta agraria mientras que la fruta alcanzó un valor de 483 millones, la producción hortícola de 132 millones y el viñedo de 48 millones.

En 2021, se produjo, según Olona un “importante y sólido crecimiento” del sector en su conjunto pese al complicado contexto de pandemia, aunque destacó que sigue habiendo importantes retos para la mejora de la renta de los agricultores, dado que “sólo el 18% del conjunto de la renta agraria es atribuible al modelo familiar”.

El director general de Desarrollo Rural, José Nogués, ha explicado que buena parte de esta renta agraria o facturación del sector procede de los ingresos de las integradoras o de las cooperativas, que no del ganadero que lo que hace es criar a los animales a cambio de un salario. Ha incidido además en la gran fragilidad del modelo de agricultura familiar dependiente al 100% de las ayudas de la PAC para su supervivencia. Incluso los agricultores más profesionales, ha dicho, "que son aquellos en los que más del 75% de sus ingresos procede de la agricultura" no llegan a esa renta media de 30.622, 23 euros.

Olona ha hecho hincapie en "no caer en el error de que toda la renta agraria recae en los agricultores, ya que si no estuviera la PAC ni las subvenciones en muchos casos su renta sería cero" y ha añadido que muchos de ellos "no llegan a ser ni mileuristas". La "renta agraria sube, pero en el bolsillo de los agricultores no", ha remarcado.

Ayudas por hectáreas

En relación con los daños causados por el pedrisco en Andorra (Teruel), Joaquín Olona, ha anunciado que se va a otorgar una ayuda directa por hectárea, con fondos de la comunidad autónoma, al sector de la fruta dulce, tras confirmar "que está teniendo dificultades de todo tipo, incluso meteorológicas", si bien no ha cuantificado el importe total de las ayudas. Eso sí ha dicho que los seguros sí ofrecen una amplia cobertura en estos casos. Además ha comentado que no se ha podido hacer aún una valoración "rigurosa" de los daños económicos ocasionados por las últimas granizadas, si bien ha reconocido que se pueden considerar "muy graves" . Ha apostillado que las Administraciones estatal y autonómica aportan casi el 50 por ciento del coste de las primas de las pólizas de seguro.

En otro orden de cosas, y preguntado por la petición del PP de suspender en 2022 la aplicación del impuesto medioambiental de aguas residuales (IMAR) como medida para combatir los efectos de la inflación, el consejero ha precisado, por una parte, que con este impuesto, que sustituye al de contaminación de las aguas (ICA), se ha reducido un 16% el coste para las familias aragonesas, de forma que "hemos cumplido" con ese compromiso político, que supone un "esfuerzo importante para el Gobierno". Y ha planteado que si se suspende este impuesto "falta que el PP proponga cómo se financian las obras de depuración" ya que el 82% de las mismas se costean con el IMAR, un impuesto finalista.