Claudia Urda (La Voz Kids): “De mayor quiero ser cantante, actriz o agricultora”

“He cumplido uno de los sueños de mi vida”, garantiza la joven Claudia Urda tan solo unos días después de aparecer en el programa televisivo ‘La Voz Kids’ de Antena 3. Con tan solo 8 años, esta vecina de Utebo lograba ser una de las 100 personas seleccionadas en la última edición del programa, e imponerse a más de 10.000 participantes llegados de ciudades de toda España. “Solo llegar hasta allí ya es un regalo, estamos muy orgullosos de ella”, admite Manuel, su padre.

Y es que, para llegar hasta allí, fue él quien, de casualidad y mientras buscaba sus propias pruebas como actor -actividad que compatibiliza con su trabajo como técnico comercial-, se topó con esta convocatoria. “Claudia ha adorado cantar desde que era muy pequeña, y la verdad es que se le da muy bien”, reconoce su progenitor. No en vano, pertenece al coro de Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza y, desde hace dos años, asiste a clases de piano en el Conservatorio de Zaragoza: “Le da tiempo para todo, es muy responsable, buena estudiante y muy aplicada”.

Claudia, durante su paso por 'La Voz Kids'. Heraldo

Tras pasar por el casting de Valencia, una de las ocho ciudades en las que se organizaron pruebas este año a las que se presentaron 3.000 niños de toda España, la joven pasó, junto a unos 300, a las finales de Madrid. Ha sido, admite, toda una aventura, en la que ha contado con el apoyo de su familia y sus amigos en todo momento. “En el colegio se han puesto muy contentos de verme en la tele, y me han dicho que estaban orgullosos de mí”, explica.

A pesar de ser una de las participantes más jóvenes del programa -que admite a jóvenes desde los 8 a los 16 años-, la zaragozana asegura que no se sintió impresionada a la hora de subirse al escenario del plató de ‘La Voz Kids’, aunque al colocarse frente a los cuatro sillones, que estaban girados, y en los que se sentaban los cuatro coach del programa, David Bisbal, Pablo López, Aitana y Sebastián Yatra, admite que sí que sintió “un poco de nervios, aunque sobre todo mucha emoción de estar allí. Fue una experiencia muy guay, para mí, un sueño cumplido”.

En todo momento, la representante aragonesa destacó por su naturalidad y espontaneidad, y por mantener una sonrisa en todo momento, actitudes de las que hizo alarde mientras interpretaba ‘Chiquitita’, uno de los temas más conocidos de una de sus bandas favoritas, ABBA. A sus referentes musicales, todos ellos del género pop, se suman Michael Jackson, Mecano o Aitana, entre otros.

“Es que eres muy chiquitita”, admitía Pablo López una vez finalizaba su actuación. Al verla tan pequeña, y después de que no se girase ningún miembro del jurado, Yatra decidió levantarse a darle un abrazo: “Tus padres deben estar muy orgullosos de ti”. “Haber llegado hasta aquí ya es algo espectacular”, añadía Aitana.

Cantando desde siempre

Y es que, lejos de ponerse triste, la zaragozana demostraba una gran actitud hasta el momento de abandonar el escenario. Porque si hay algo que esta joven tiene claro, es que va a seguir cantando siempre que pueda: “Cuando canto me siento muy feliz”.

“Empecé a cantar con tres años y siempre he sabido que he nacido para esto, es lo que más me gusta hacer en el mundo. De mayor seré cantante, actriz o agricultora”, asegura la joven, ya que adora estar en el campo, estar en el huerto, cuidar de los animales y vivir en la naturaleza, algo que le viene de sus abuelos paternos, a los que va a visitar siempre que puede a Tembleque, en Toledo. “Ha sacado la vena artística de la familia y a mí me encanta. Ha nacido con esto y la apoyaré en todo. Eso sí, me hará la misma ilusión que sea cantante o agricultora”, concluye su padre.