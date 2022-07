"Vienen asustados pero el día que se van, la cara es otra, son felices"

"Es una experiencia súper bonita", son las palabras que utilizan Javier Ceperuelo y su mujer, María del Mar Alcaya, para definir el proyecto ‘Vacaciones en Paz’ en el que llevan participando desde 2017.

Un día vieron a la salida del instituto de sus dos hijos un cartel que anunciaba el programa, "al verlo, lo hablé con mi mujer y aquí estamos metidos en el ajo". Este año recibirán a la hermana pequeña del chico que han acogido durante estos últimos años: "Nosotros seguimos teniendo contacto con la familia y cuando nos enteramos de que este año venían más pequeños hablamos con su hermana que tiene 8 años".

Acoger, explican, no es un acto extraordinario. "No hay que hacer ningún exceso por tener un niño de acogida, cualquier cosa que hagas, lo agradecen. Ir a la piscina o algo tan básico como llevarles al médico". La familia zaragozana también lamenta la suspensión de estos dos últimos años, "se tienen que dar cuenta de que los niños no tienen la culpa", explican, refiriéndose también al conflicto político.

Uno de los objetivos principales del programa es enseñar a los niños saharauis que en España también hay un futuro, por ejemplo, fomentando el aprendizaje del castellano.

"Lo más importante es que ayudas a niños, que conocen otra cultura y otra forma de vivir y además, aprendes tú", explica Javier, que también recuerda la cara de Mustafá, el chico que han acogido durante 3 años, el día que llegó y el día que tuvo que regresar, el primer año que participaron. "Vienen asustados pero el día que se van es una cara completamente distinta. Son felices, se les cambia la cara". Por todos estos motivos la familia anima a participar para que "ningún niño se quede sin poder venir".

La reactivación de este programa favorecerá los vínculos entre las familias saharauis y las españolas como el caso de Javier, María y sus dos hijos con Mustafá y su hermana pequeña Marwan.