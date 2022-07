El chupinazo en El Pájaro Azul: "Hay mucho navarro en Zaragoza y se sienten los Sanfermines"

Aurelio Royo prepara cafés a media mañana en el céntrico bar El Pájaro Azul, junto al edificio Paraninfo de Zaragoza, para una clientela de universitarios, ahora solo los últimos profesores tras el final de curso, y funcionarios de las oficinas cercanas. Este miércoles es una mañana diferente porque por la puerta empiezan a desfilar personas vestidas de blanco, ataviadas con pañuelo e incluso algunas con fajín rojo. El establecimiento es desde hace unos seis años el lugar elegido por la Casa de Navarra para vivir el chupinazo de las fiestas de San Fermín.

En la barra junto a los churros y tapas habituales hay montaditos especiales de chistorra para el medio centenar de navarros y fieles de la fiesta pamplonica que van llenando el local. La primera en llegar es una de las veteranas de la citada casa regional, Rosa María Paularena, de 85 años, que se pide un café en la barra. Le sigue la presidenta de la asociación regional, Ana Notivoli. "Después de que se cerró la Casa de Navarra buscamos un sitio que fuera céntrico en Zaragoza. La única pega que tiene es que aquí no podemos lanzar el chupinazo", explica. La retransmisión en televisión lo suplirá con los monitores encendidos ya para no perder detalle del esperado cohete que marca el inicio de las primeras fiestas tras dos años suspendidas por la pandemia.

Pañuelo y almuerzo

"Hay mucho navarro en Zaragoza y se sienten los Sanfermines", asegura Rosa María, que luce pendientes rojos, top blanco y pantalón rojo. "Tenía el traje completo pero lo he ido dejando y hoy no tenía pañuelo", señala mirando en las pantallas que los pamploneses y visitantes ya abarrotan la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.

"Lo bonito es que ya vienen sin decir nada. Solo les decimos que es imprescindible llevar el pañuelo rojo", explica la presidenta de la casa regional, que ha traído más para colocar en las paredes, además de una bandera de Navarra que sirve de recibimiento al salón donde están esperando para la cuenta atrás. El año pasado se reunió un grupo reducido, respetando los límites de aforo y con mascarilla, pero se juntaron para comer. "La gente tenía ganas de gritar 'Viva San Fermín' y de bailar con la música de la tierra", recuerda. Este año comerán en el restaurante de la Casa de Andalucía para celebrar el "almuerzo sanferminero" con ensaladas, huevos con chistorra, tarta de Navarra y chupito de pacharán, entre otros productos de la tierra. Actuará el jotero Diego Urmeneta, que repite este año. "Tenemos relación todas las casas y nos invitamos cuando son estas fiestas", comenta, mientras saluda a representantes de la casa de Cataluña y de Extremadura.

"La gente tenía ganas de gritar 'Viva San Fermín' y de bailar con la música de la tierra"

"Nos gustaría que hubiera socios de todas las edades porque el problema que tenemos las casas regionales es que no hay gente para seguir, no hay relevo", lamenta la presidenta. "Llevar una casa o una federación es duro, tiene trabajo, hay que buscar socios porque si no fuera por ellos no podríamos mantenernos y eso que nosotros no tenemos sede social", señala. En 2016 tuvieron que "empezar de cero", reconoce, porque perdieron la sede por problemas de los gestores anteriores y cree que "no nos podemos quejar" porque han llegado a los 50 socios. Entre ellos hay cada vez más personas que no son nacidas en Navarra, pero que les gustan sus tradiciones y los Sanfermines y se apuntan a las actividades de la casa.

Este es el caso de algunos de los invitados al chupinazo. "Soy nacida en la provincia de Huesca pero vivo en Zaragoza y me han encantado siempre los Sanfermines. Es la primera vez que estoy aquí y estoy encantada. Vengo a vivir la experiencia y pasar una mañana majica con todos", asegura Milagros Armendáriz. Los asistentes piden a Aurelio que suba el volumen de las televisiones porque se acerca el momento tan esperado. Ana da las últimas instrucciones a los invitados que se estrenan en la fiesta: "Los pañuelos no tienen que estar en el cuello, en alto, y después del chupinazo hay que gritar 'Viva San Fermín' y 'Gora San Fermín'". Aquí están a cubierto de la lluvia que moja a quienes viven en directo el acto festivo de popularidad internacional.

En la televisión aparece ya en el balcón del Consistorio el exfutbolista y entrenador Juan Carlos Unzué, elegido para lanzar el chupinazo a las 12.00, con el que se ha querido visibilizar la enfermedad degenerativa que padece, ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). En el bar zaragozano, miradas atentas y pañuelos en alto. El sonido del cohete da paso a las canciones tradicionales tanto por el hilo musical del bar como por las gargantas de los asistentes, empezando por el clásico "Uno de enero, dos de febrero...".

Aurelio y su hermano Jose, con la segundo generación, Christian y Nora Dabi, una camarera, han empezado a repartir montaditos de chistorra con huevo. Regentan el bar desde 1991 aunque fue fundado en 1941 y desde siempre han seguido la fiesta y los encierros en las televisiones. "Grababa en vídeo los encierros a las 8.00 y lo pasaba luego toda la mañana porque siempre venía alguien que no lo había visto y me lo pedía", recuerda Aurelio. Hoy en día el vídeo ha sucumbido ante internet y la posibilidad de recuperar las imágenes en las plataformas de televisión, pero no pierde la tradición.

"Mañana, el encierro a las 8.00", recuerda a los asistentes, sobre la cita del jueves, día del santo, para no perder la tradición.