Médicos de Familia de Ejea cubren el servicio de Atención Continuada

La escasez de profesionales sanitarios en Atención Continuada -la que se ofrece en horario de tarde, noche y fines de semana- en el ámbito de Atención Primaria durante el periodo estival se agrava en el centro de salud de Ejea de los Caballeros. Las seis plazas de Médico de Atención Continuada convocadas por el Salud quedaron vacantes, lo que obliga al resto de los médicos de Familia a organizarse para poder cubrir el servicio.

Este es uno de los ambulatorios que más sufren el problema de la escasez de profesionales, según recordó la semana pasada el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal, al igual que Canfranc, Tamarite de Litera, Sabiñánigo, Jaca, Biescas, Utrillas o Sádaba, entre otros. Y, ante esta situación, el Departamento de Sanidad ofrece a los médicos de Familia y enfermeros que voluntariamente lo deseen que puedan realizar este verano guardias en otros equipos distintos a los de su servicio, con una retribución adicional del 20%.

Son algunas de las medidas propuestas por el Departamento para asumir la sustitución del personal en el inicio de la temporada estival, donde a las vacaciones se suman las bajas, pero no resultan suficientes para aumentar la plantilla en Ejea. La coordinadora del centro de salud de la capital de las Cinco Villas, Raquel Llera, reconoce que la situación es "complicada" e "inviable". Tanto es así que los facultativos se están organizando para cubrir la Atención Continuada, de manera que no coincidan más de dos personas de vacaciones, para que se pueda ir rotando. "Es un problema, estamos ejerciendo de médicos de Primaria y de Atención Continuada". Y, ante este panorama, se enfrentan a jornadas todavía más comprometidas. El pasado domingo, por ejemplo, solo había un facultativo para dar asistencia a toda la zona de Ejea, que cuenta con unas 18.000 tarjetas sanitarias: "No lo podemos asumir. Un solo médico no puede atender a toda la población de Ejea y pueblos, además de todos los que vienen a pasar el verano". Se necesitarían, al menos, tres médicos.

En un solo fin de semana, reconoce, hay ambulatorios que pueden ver a 10 pacientes: "Nosotros en una guardia podemos llegar a atender a 100". El sábado de la semana pasada, entre las 0.00 y las 8.00, recibieron a 22 enfermos y acudieron a dos domicilios: "Es un ritmo muy alto". "Nos vamos turnando, vamos haciendo guardias, pero tenemos un límite de horas que hacer", asegura. "Afortunadamente, ahora no hay ningún compañero de baja", pero "hay que estar pendientes de la pandemia y de que no haya imprevistos".