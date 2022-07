La vacuna contra la tuberculosis hecha en Aragón es eficaz frente a un tipo de cáncer de vejiga

Mientras la vacuna viva atenuada contra la tuberculosis MTBVAC que nació hace décadas en la Universidad de Zaragoza avanza lenta pero segura para demostrar su eficacia contra esta enfermedad en humanos y cumplir el objetivo de la OMS de encontrar un arma útil antes de 2050, ya está dando resultados muy esperanzadores en la lucha frente a otras enfermedades.

De ello deja constancia la revista más prestigiosa de inmunoterapia contra el cáncer, 'Journal for Immunotheraphy of cancer', que publica este lunes un artículo dirigido por bioquímico Ignacio Aguiló (Alcañiz, 1979) y del que Eduardo Moreo es primer autor, ambos miembros del equipo que desarrolló MTBVAC con Carlos Martín al frente. Esta investigación prueba que la citada vacuna funciona para tratar los tumores de vejiga en modelos de ratones cuando el actual tratamiento de elección y en uso desde hace más de 40 años con la actual vacuna contra la tuberculosis BCG no funciona. Es decir, es una nueva terapia eficaz frente a tumores de vejiga resistentes al tratamiento actual

En el trabajo participan científicos de 6 centros de investigación y hospitales nacionales y uno suizo

Según explica el científico alcañizano, desde hace años, la centenaria vacuna contra la tuberculosis BCG se administra como inmunoterapia en el cáncer de vejiga, pero no funciona en todos los casos, tan solo en un 30-40%. Por eso estudiaron estimular el sistema inmunológico con la vacuna MTBVAC en modelos animales para comprobar si funcionaba para reducir los tumores de cáncer de vejiga cuando no funcionaba BCG , dado que no existe otro tratamiento alternativo que no sea extirpar la vejiga.

A pesar de que BCG sigue siendo el tratamiento de elección para los tumores de vejiga no musculo invasivos de alto riesgo, uno de los principales problemas de esta terapia es que existe un número significativo de pacientes que no responden al tratamiento, son los llamados pacientes resistentes a BCG. En este caso, las posibilidades de tratamiento de estos pacientes son muy limitadas, y en la mayoría de los casos la única alternativa eficaz es directamente la extirpación de la vejiga (cistectomía), procedimiento de cirugía mayor que afecta gravemente la calidad de vida de los pacientes. Es por tanto una prioridad en el campo de la urología el desarrollo de terapias eficaces para el tratamiento de pacientes refractarios a BCG.

Aguiló explica que su equipo había publicado en 2018 el efecto terapéutico de MTBVAC en el modelo de ratón contra el cáncer de vejiga y en este nuevo trabajo pusieron a punto un modelo en ratones de laboratorio en los que el actual tratamiento BCG no funciona y se les administró la vacuna MBTVAC para estimular su sistema inmunológico. “Comprobamos que funciona muy bien, en un 60-70% de los casos se erradica el tumor”, señala el investigador.

Pero al combinar MTBVAC con tratamiento inmunoterápico con anticuerpos monoclonales anti PDL1, vieron que éste inhibe los mecanismos que permiten al tumor expandirse, es decir, activa el sistema inmune frente a las células cancerígenas. Y entonces comprobaron que los tumores desaparecían ¡en el 100% de los casos! “¡Lo repetimos tres veces porque no nos lo creíamos¡”, exclama Nacho Aguiló. Y en los tres casos los resultados fueron igual de satisfactorios: el tratamiento con MTBVAC se convierte en un inhibidor de los tumores de vejiga.

Al conocer estos extraordinario resultados, la firma gallega Biofabri, perteneciente al grupo Zendal y socio de la Universidad de Zaragoza desde 2008 para el desarrollo industrial y clínico de MTBVAC construido y diseñado en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de Zaragoza, se ha interesado por el desarrollo de MTBVAC como terapia contra el cáncer de vejiga.

Ahora son las autoridades reguladoras del medicamento quienes tienen que dar el visto bueno al paso al estudio clínico, pero las perspectivas son buenas, explica Aguiló, dado que además cuenta con la ventaja de que ya se ha demostrado la seguridad de MTBVAC en humanos, por lo que sería posible acelerar los estudios de eficacia en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo.

Carlos Martín muestra la vacuna contra la tuberculosis MTBVAC que diseñó su grupo en la Facultad de Medicina de la UZ. Guillermo Mestre

El cáncer de vejiga representa el quinto tipo de cáncer más frecuente en los países desarrollados, con una incidencia tres veces superior en hombres que en mujeres.

En España es el sexto más extendido (en 2021 se diagnosticaron 18.752 casos), y su incidencia es mayor en los varones (ocupa el cuarto lugar). Aunque la supervivencia de quien sufre un tumor de este tipo es relativamente alta si se diagnostica a tiempo, el problema es que la calidad de vida de quien lo supera no es buena, debido a que en un gran porcentaje de casos es necesario extirpar la vejiga.

Se trata de una enfermedad muy vinculada al tabaquismo que afecta más a los hombres: es el cuarto más frecuente en varones.