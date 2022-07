Vecinos de El Portazgo, en Zuera: "Llevamos seis meses con cortes de luz, así no podemos vivir"

Si retrocedemos seis meses en el calendario, el almanaque marcará el 31 de diciembre de 2021. Día especial, Nochevieja, en el que a pesar de estar inmersos en la séptima ola de la pandemia, las restricciones en ese momento permitían celebrar el final de año con familia y amigos.

Así lo tenían planeado los vecinos de El Portazgo, a las afueras de Zuera (Zaragoza), cuando una avería en la red eléctrica les dejó sin luz a las 20.00. "A esa hora, como en casi todas las casas, se estaba preparando la cena. En un primer momento pensamos que sería algo puntual y que la luz no tardaría en volver, pero nada más lejos de la realidad. Estuvimos sin suministro veinte horas seguidas", recuerda Erika Cuquellera, que reside desde hace tres años con su hijas y con su marido en El Portazgo.

"Nos quedamos totalmente a oscuras, sin calefacción porque aunque nuestra caldera es de gasoil no se podía arrancar, con la nevera sin funcionar estando totalmente llena de alimentos e incapaces, ni siquiera, de poder calentar un vaso de leche o un biberón para mi hija pequeña", cuenta la joven.

"Cenamos lo que pudimos, un poco de embutido y alguna lata de mejillones y aceitunas. Todo lo que teníamos en el frigorífico para celebrar esos días, en los que además estuvimos acompañados de mis cuñados que vinieron de Francia, lo perdimos. Muy triste, la verdad", resumen la zaragozana.

Algo que no solo le ocurrió a la familia de Erika, sino a otras veinticuatro más que también tienen vivienda en el mismo barrio. "Aproximadamente la mitad residimos aquí todo el año. El resto son segundas residencias que ahora con la llegada del buen tiempo suelen estar habitadas", apunta Cuquellera.

Tras dar aviso a Endesa, el suministro eléctrico se restableció el día de Año Nuevo, a las 16.00, gracias a un "servicio provisional con un generador". "Así estuvimos hasta finales de enero cuando se nos comunicó que nos conectaban al transformador del polígono industrial Los Llanos de la Estación, a un kilómetro del barrio", cuenta Erika Cuquerella. "Desde entonces, los cortes de luz son constantes. Resulta complicado hasta calentar algo en el microondas", asegura la vecina de El Portazgo.

"La tensión eléctrica es tan baja que no llega a todos lo vecinos"

"Hace una par de semanas, en plena ola de calor, los vecinos nos avisábamos cuando uno apagaba el aire acondicionado para poder encenderlo otro. La tensión que nos llega es muy baja y no da para todos. De hecho, los que viven más alejados hay días que no pueden ni encender la luz. Lo único que nos queda es avisar, casi a diario, para que nos suban la tensión del transformador, que cada lunes baja por las quejas de las empresas del polígono. Llevamos así seis meses, no podemos seguir de esta manera", dice, resignada, la joven.

Grupo electrógeno en El Portazgo. E. C.

"Y, quizá, lo peor es que ante nuestras quejas la compañía no nos reconocía, en un primer momento, que hubiera habido ninguna incidencia. Solo se lo confirmó al Ayuntamiento de Zuera cuando desde el consistorio pidieron explicaciones. Nos sentimos engañados y olvidados", insiste Erika Cuquerella.

NOTICIAS RELACIONADAS Una avería deja sin luz a unos cien vecinos toda la noche en Zaragoza

Desde Endesa, por su parte, reconocen que "esa red es de muy difícil mantenimiento ya que cruza por debajo de la vías del ferrocarril y, además, comparte canalización con otros servicios". "Ante la dificultad de la reparación, provisionalmente, E-Distribución mantuvo el servicio con un grupo electrógeno y realizó un nuevo tendido de red de baja tensión desde otro centro de transformación, con el objetivo de la situación no se repitiera. A finales de enero de 2022 la red quedó definitivamente regularizada y estabilizada. En principio, la calidad de suministro debería haber sido óptima", apuntan las mismas fuentes.

"No obstante, en fechas recientes hemos recibido una comunicación sobre caídas de tensión excesivas en el entorno", aseguran desde Endesa. "Para solucionarlo vamos a realizar un análisis más profundo de la calidad y continuidad de suministro de los clientes afectados para establecer las medidas que sean necesarias con el fin de conseguir un suministro normalizado, tal y como estaba previsto cuando se realizó la inversión", concluyen las mismas fuentes.