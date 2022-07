Exigen idiomas en el 41% de las plazas de interinos de Infantil en Aragón

Hasta el 41% de las vacantes para interinos que ofertó Educación para la especialidad de Infantil durante el curso que acaba de terminar exigían formación en idiomas. Una tendencia, según evidenció el sindicato CSIF, cada vez más habitual en las ofertas semanales y también en el inicio de curso. Así, en Primaria supusieron el 32% de las vacantes; en Educación Física, el 27% y en Música, el 23%. "Cada vez es más difícil encontrar vacantes ordinarias, en las que no se exige un nivel B2 o C1 de inglés o francés", explicó Mónica de Cristóbal, representante de Enseñanza de esta central.

En esta línea, apuntó las dificultades que tienen aquellos docentes con más años de experiencia y a los que durante su formación universitaria no se les exigía el conocimiento de una lengua extranjera. "Cada vez tenemos más requisitos, pero no se mejoran ni las condiciones laborales ni económicas", criticó. En un futuro no muy lejano también se les exigirán competencias digitales, que se valorarán con un "marco europeo" muy similar al establecido para los idiomas.

Evolución

En las adjudicaciones llevadas a cabo durante el curso, según el estudio realizado por esta central sindical, se produjo un elevado número de llamamientos en los meses de enero y febrero "debido a las bajas médicas provocadas por la covid", en algunas especialidades con un impacto similar al de las vacantes de inicio de curso (agosto y septiembre).

El proceso de este año ya se ha iniciado. Este jueves se publicó el listado definitivo de funcionarios de carrera, tanto de maestros como de enseñanzas medias, que deberán elegir vacantes en los primeros días de julio. "Hay menos plazas de curso completo que otros años", adelantó De Cristóbal. Este año se ha adelantado el proceso para que los docentes conozcan cuanto antes dónde darán clase en septiembre, lo que provoca que al publicarse la oferta aún "se esté pendiente de la asignación de algunas comisiones de servicios, liberados sindicales y últimas negociaciones de cupo"