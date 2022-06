La oposición critica la "incapacidad" de la DGA y censura su "autocomplacencia"

Los cuatro partidos de la oposición no han tenido dudas a la hora de hacer balance de los tres años de Gobierno de Javier Lambán y han censurado este jueves con distintos calificativos la falta de acción y medidas para afrontar los problemas reales de los aragoneses. "Incapacidad" e "inacción" han sido algunos de los que han empleado los líderes del PP, Ciudadanos, Vox e IU, que al unísono han cargado contra la "autocomplacencia" con que, a su juicio, analiza su gestión un cuatripartito "alejado de la realidad".

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado la "acción global" de la DGA pese a que como alcalde de Zaragoza ha valorado la colaboración institucional frente a la etapa anterior, en la que, ha dicho, su antecesor en el cargo, Pedro Santisteve, y el presidente, Javier Lambán, "se insultaban". Eso no le ha impedido señalar que el balance del Gobierno deja "mucho que desear en términos generales", para lo que reiteró el récord en presión fiscal y listas de espera y los retrasos en el pago a proveedores y el abono de las ayudas de alquiler.

La portavoz parlamentaria de los conservadores, Mar Vaquero, ha incidido en que la gestión de la DGA se ha caracterizado "por la incapacidad y la ineficacia", que contrasta con su discurso "triunfalista", muy alejado de la realidad de los 100.000 aragoneses que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, "74.000 de ellos en pobreza severa".

Una vez más, ha reprochado el "infierno fiscal" a la que se somete a los aragoneses pese a que los servicios públicos están en una "constante caída de prestaciones" y la deuda de la DGA"no para de crecer".

Pleno extraordinario

Vaquero se ha centrado especialmente en la Sanidad, aludiendo a que con el PP era la segunda mejor valorada por los usuarios y ahora es la quinta. Y ha vuelto a citar el "triste récord" de encabezar las listas de espera con un Gobierno que, ha reprochado, "cierra consultorios por falta de profesionales y recorta el servicio de ambulancias en zonas rurales". Por todo ello, ha registrado una nueva solicitud de pleno extraordinario para abordar "la grave situación", pese a la negativas de los socios a celebrar una sesión monográfica en julio.

El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha reclamado a Lambán que olvide los cálculos electorales y se centre en aliviar la "crítica" situación de miles de familias, pymes y autónomos. "No podemos caer en la autocomplacencia como hace Lambán. Aragón no es un oasis, pero no es un apocalipsis como dicen otros", ha valorado.

Pérez Calvo ha trasladado su disposición a negociar con el presidente los presupuestos del próximo año, pero siempre que no sean "frívolos y populistas" como, a su entender, algunos quieren por tratarse de un año electoral. "Espero que el Gobierno de Aragón no se dedique al cálculo aritmético para ver cómo pueden repartirse los cargos en mayo", dijo.

El líder liberal ha considerado que en el cuatripartito hay "más conveniencia que convicción" y esto bloquea las acciones de un Gobierno que, estimó, se caracteriza por la "inacción" . "Se echa en falta determinación y agilidad", ha apostillado.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, se ha dejado de ambages, ha acusado a los socios de tener "apego al sillón" y limitarse a hacer "seguidismo" de las medidas del presidente Sánchez, pese a que, ha opinado, "se están mostrando ineficaces".

Además, ha cuestionado que el cuatripartito siga aplicando "las mismas recetas del pasado" y mire "hacia otro lado" ante la escalada de precios y el empobrecimiento de los aragoneses. "Ha incrementado en más de 800 millones la deuda para un mayor gasto sin mejora de los servicios esenciales", ha afirmado.

Por su parte, el coordinador regional de IU, Álvaro Sanz, ha reprobado "el alejamiento de la realidad" del Ejecutivo de Lambán y su "autocomplacencia" pese a los "serios problemas" en el sistema sanitario o la situación de los docentes aragoneses, "los peor pagados de España". Además, exigió reforzar la cobertura social.