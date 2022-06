Iceta anuncia la convocatoria del Patronato del Archivo de la Corona 15 años después

Quince años después de su primera y única reunión, la que sirvió para constituir el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, el Gobierno central quiere volver a sentar a la mesa a los representantes de este organismo. Así lo aseguró este martes en el Senado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que reconoció la «anomalía» de tal retraso y apuntó a «septiembre u octubre» para ponerle remedio.

El Archivo de la Corona de Aragón, uno de los más valiosos del mundo, tiene su sede en Barcelona y es de gestión y titularidad estatal. Lo creó Jaime II en 1318 y contiene siete siglos de historia en forma de documentos de valor incalculable.

Los estatutos de autonomía de los cuatro territorios implicados (Aragón, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana) recogieron su importancia y la necesidad de crear un Patronato que permitiera, entre otras funciones, planificar las actuaciones del Archivo y fomentar la participación de la sociedad en su funcionamiento.

Se creó en 2007 y debía contar con representantes, en plano de igualdad, de las cuatro autonomías y del Ministerio. Sin embargo, desde entonces no se ha vuelto a reunir. Las reticencias de la Generalitat catalana y sus intentos de desgajar el Archivo para hacer suyos parte de los fondos bloqueó el nuevo organismo.

Largo bloqueo

La Generalitat trató de incorporar el Archivo en su sistema autonómico, Aragón recurrió, y años más tarde el Constitucional estableció que esa mención solo se puede entender como una «sobreprotección» de los documentos, dejando bien claro que Cataluña no tiene competencias excluyentes sobre los fondos comunes.

Pero tras la aclaración legal poco más se avanzó. En 2019, el Patronato nombró a ocho vocales entre personalidades relevantes de la cultura. El Gobierno aragonés eligió al catedrático emérito de Historia Antigua Guillermo Fatás Cabeza, exdirector de HERALDO, para participar en las futuras reuniones de la institución.

Desde entonces han sido numerosas las ocasiones en que Aragón –a través de diferentes formaciones políticas y entidades sociales– ha reclamado al Gobierno central la convocatoria del Patronato para impulsar su actividad. El último en hacerlo fue CHA, que a través del Grupo Mixto preguntó ayer en el Senado al ministro de Cultura por el futuro de este organismo. «Nos hallamos frente a una anomalía. Se tendría que haber reunido hace mucho tiempo», reconoció Iceta.

"Quizá no debería decirlo, pero si no se reuniese no sería por falta de voluntad del Estado"

El ministro apuntó que ha mantenido contactos con las comunidades implicadas para «renovar la representación» del Patronato con el objetivo de «convocarlo en septiembre u octubre de este año». Eso sí, el socialista dejó entrever las presiones a las que tendrá que hacer frente para cumplir su compromiso. «Quizá no debería decirlo, pero si no se reuniese no sería por falta de voluntad del Estado».

Una joya de siete siglos reconocida como Patrimonio Europeo

El documento original aragonés más antiguo que conserva el Archivo de la Corona de Aragón se acerca a los mil años de vida. Data de 1049 y se trata de la donación de un castillo que el rey hace al hijo de un fiel vasallo, a quien se acaba de bautizar y de quien el rey ha sido padrino. Es solo una de las miles de joyas que conforman este organismo, reconocido con el Sello de Patrimonio Europeo así como por la Unesco por su incalculable valor documental.

Las dos sedes de la institución en Barcelona distribuyen los fondos organizados en nueve secciones. La principal responde a la Real Cancillería, considerada el alma del Archivo, y en la que se guardan los registros de la documentación ordenados cronológicamente por reinados y temas: asuntos de la Corte, impartición de justicia, concesión de gracias y privilegios, relaciones exteriores... También se encuentra la documentación privada, personal, de los monarcas.

Otra de las secciones destacadas es la de cartas reales, donde se guardan unos 20.000 pergaminos y 42.000 piezas en papel. Hay, además, un millar de archivos de bulas papales.