Usuarios del AVE de Aragón y toda España reclaman que Renfe mantenga la vigencia de los abonos Avant

Casi una docena de plataformas y agrupaciones de viajeros de aquellas ciudades que cuentan con servicios Avant, entre ellas la Asociación de Usuarios de Transporte Público Calatayud-Zaragoza, han solicitado a Renfe, mediante un comunicado, que mantenga el periodo actual de vigencia de los abonos, que fue ampliado por primera vez en octubre de 2020, por segunda ocasión el 30 de Junio y por tercera vez el 1 de enero y cuyo plazo de vigencia concluye el próximo 30 de Junio del 2022.

Los miembros de esta entidad, compuesta por quienes viven en una ciudad y estudian o trabajan en otra, explican que dentro de la oferta comercial de Renfe, existen tres tipos de abonos Avant destinados a este tipo de viajeros que viajan varias veces a la semana: 'Tarjeta Plus', que permite adquirir entre 30 a 50 billetes con un plazo de validez de un mes; 'Tarjeta Plus 10, con 10 billetes a gastar en 8 días, y 'Tarjeta Plus 10 Estudiantes', con 10 billetes para poder usar en un plazo de 10 días.

El 17 de octubre 2020, tras la petición realizada por la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León a Renfe, y tras las quejas de muchos viajeros que combinan el trabajo presencial en Madrid con el teletrabajo en 7 de las 9 capitales de provincias de Castilla y León, la operadora accedió a extender la validez de estos abonos hasta el 30 de junio, prorrogando de nuevo hasta el 31 de Diciembre del 2021 y posteriormente hasta el 30 de Junio del 2022.

De este modo y hasta esa fecha la 'Tarjeta Plus’ ha visto ampliada su validez de 1 mes a 2 meses, la 'Tarjeta Plus 10' se puede gastar en vez de en 8 días en 20, el abono de 30 viajes pasa de 30 a 60 días y la 'Tarjeta Plus 10 Estudiante' se ha ampliado de 10 a 20 jornadas, una continuidad que las asociaciones de viajeros reclaman.

La nueva realidad laboral

Los representantes de las asociaciones de toda España recuerdan que "aunque todavía se mantienen algunas restricciones por la pandemia, un porcentaje importante de las empresas han combinado en su modelo laboral un mixto, combinando el teletrabajo con el trabajo presencial".

"De no prorrogarse la vigencia de los actuales abonos, muchos de los viajeros que utilizan estos abonos los dejarán de usar, y tendrán que optar por su vehículo", explican. "Renfe, como empresa pública, debe de escuchar más al viajero y adaptar los servicios a sus necesidades. Algo que es todavía más importante en un momento en el que se ha liberalizado el transporte de viajeros", ahondan.

Por otra parte, recuerdan que "los servicios Avant son considerados Obligación de Servicio Público, aprobada por el Consejo de Ministros, por lo que es imprescindible que se adapten a lo que necesita el viajero, para cumplir ese objetivo con el que se crearon", insisten.