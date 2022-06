La uci del Servet, sin pacientes covid por primera vez durante la pandemia

Más de dos años después de que Aragón confirmara el primer contagio de coronavirus, y en pleno crecimiento de la curva epidemiológica por este virus, con 835 casos diarios confirmados en un solo día, la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza está, por primera vez durante la pandemia, sin pacientes covid. Una noticia muy esperada en este centro sanitario, aunque los profesionales son conscientes de que puede cambiar en cualquier momento, dada la evolución de la enfermedad. El repunte de contagios se refleja, sobre todo, en un incremento de hospitalizaciones en planta, con menor repercusión en críticos. Según los datos provisionales de la DGA, en estos momentos habría 244 enfermos ingresados por covid en la Comunidad, 49 más que el pasado viernes.

“Afortunadamente estamos a cero. Ha costado, pero ha llegado”. El doctor Andrés Carrillo, jefe de la uci del Miguel Servet de Zaragoza, reconoce que la covid “ha venido para quedarse” y están preparados porque saben que van a volver los ingresos por esta patología. El programa de vacunación, las medidas de prevención y el curso evolutivo de cómo ha ido mutando el virus permite observar lo que se reproduce en otras comunidades y a nivel internacional: el coronavirus “tiene una gran capacidad de expansión en cuanto a su transmisión pero la gravedad de la enfermedad ha disminuido significativamente”.

Los ingresos hospitalarios están aumentando, y mucho, en los últimos días. El tipo de paciente que requiere atención en planta, explica Carrillo, es muy mayor y con mucha comorbilidad asociada, que no es el perfil de otras olas de la pandemia y, por lo tanto, con menor riesgo de ingreso en las unidades de cuidados intensivos. “En los últimos casos en intensivo por covid, el curso evolutivo ha sido más rápido y nos hace pensar que la afectación que ha motivado el ingreso a esta unidad no ha sido el propio covid, sino infecciones asociadas que había”, explica, que “descompensan procesos respiratorios crónicos, que se detecta la infección con PCR, pero que con tratamiento antibiótico y tras el control del proceso bacteriano el curso de la enfermedad no tiene nada que ver con lo que veíamos ante”. “Espero y deseo -añade- que la tendencia sea esta”. Y aclara que esto no significa que se haya superado la enfermedad de covid porque “está ahí”.

En el Hospital Miguel Servet han atendido por covid a 7.288 enfermos desde marzo de 2020 y más de 450 han requerido uci, el 6,17% del total de ingresos. Un porcentaje elevado de pacientes que inicialmente se manejaba en intensivo. “Hemos frenado el ingreso en la uci gracias a la unidad de cuidados respiratorios intermedios (ucri), en colaboración con los compañeros de Neumología, que ha minimizado la presión asistencial de intensivos y hemos rentabilizado los recursos”, indica.

Desde la primera ola hasta ahora, la pandemia ha ido evolucionando. “Desgraciadamente, aún habiendo demostrado cierto beneficio clínico, no disponemos realmente de un tratamiento específico curativo para los casos graves por esta patología, de ahí que el pronóstico sea tan malo”, resume: “Cuando tenemos una afectación pulmonar con un nivel de afectación que requiere de medidas de soporte, como la ventilación mecánica, las opciones terapéuticas son muy escasas”. El panorama ha cambiado, tanto por la eficacia de la vacunación, para evitar sobre todo casos graves y fallecimientos, como por la agresividad del virus. Para el doctor Carrillo, “ahora hay mucha afectación respiratoria, sobre todo en vía respiratoria alta”. Y la mayoría de los pacientes “no llegan a un nivel de complejidad que requiera ingreso en la unidad de cuidados intensivos”.

El jefe de la uci del Servet lanza un mensaje, sobre todo a la población joven que no se ha vacunado: “Hay que dar un toque de atención, porque está en riesgo”. “La pandemia no ha pasado, el virus ha venido para quedarse, igual que la gripe, será una infección respiratoria más que tendremos que aprender a convivir y tratar y espero que en un futuro aparezcan nuevas opciones terapéuticas que permitan un tratamiento más dirigido y específico en los casos más complejos que requieren ingreso en hospitalización o uci. Y que el virus mantenga ese nivel de mutación hacia casos cada vez menos agresivos y graves”, reconoce.