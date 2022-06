Cómo evitar los robos de viviendas en las vacaciones: nuevos métodos de los cacos

Llega el verano y con él, la temporada alta… también en el robo de viviendas. Con la llegada de la época estival, en la que muchas familias se desplazan a segundas residencias o abandonan sus hogares para disfrutar de unas merecidas y esperadas vacaciones, la Policía Nacional recuerda la importancia de poner a salvo nuestros domicilios. Para ello, también es importante conocer el modus operandi de estos cacos, que cada año trabajan en nuevas técnicas para seleccionar sus objetivos.

Hace tan solo unos días, la Policía Nacional de Aragón detectaba un grupo de delincuentes dedicados al robo en interior de domicilios en Huesca. Destacaba el modus operandi de estas organizaciones que consiste en seleccionar las viviendas vacías marcando las puertas con pequeños señuelos de plástico o hilos de pegamento, para comprobar si los moradores se encuentran fuera de la ciudad y así poder perpetrar el robo. Colocan estos hilos de pegamento prácticamente indetectables, entre el marco y la puerta. Por eso es importante estar pendiente.

Desde la Policía Nacional aseguran que es imprescindible prevenir antes que curar, y, sobre todo, si observamos alguna de estas señales en nuestros hogares, hay que avisar a la Policía sin duda: “Si al llegar a casa observamos algún marcaje en la puerta, es importante no quitarlo y llamar al 091 para que acuda una patrulla que realizará una requisa en tu inmueble y en el resto del vecindario”, explican desde la Jefatura Superior de Policía Nacional de Aragón.

Aunque son momentos de nerviosismo, es recomendable actuar del mismo modo si, al llegar a casa, encontramos la puerta del domicilio abierta o una ventana rota. “Sobre todo, en estos casos, es importante no entrar en casa hasta que lleguemos, pues podría haber alguien en su interior”, advierten estas mismas fuentes.

Otro de los métodos en auge utilizado por los ladrones de morada son las llamadas por despiste a un interfono, en el que el interlocutor asegura tener alguna excusa para no poder acceder al edificio. En estos casos, los cacos seleccionan el objetivo en el momento y realizan un robo rápido: “Estos ladrones pueden aprovechar que hemos bajado a por el pan o a hacer la compra. Buscan plantas en las que no se abre ningún timbre o pisos aislados. Es importante echar siempre la llave”.

¿Por qué? Porque un gesto tan sencillo, que tan solo nos lleva unos minutos, puede prevenir otra de las técnicas más utilizadas por los ladrones de casas: la conocida como ‘El resbalón’. Sencillo, rápido y silencioso, el caco desliza una lámina entre el marco y el pestillo de la cerradura logrando abrirla.

Por otro lado, desde la Policía Nacional de Aragón recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y ayudar a evitar estos robos. Un gesto tan simple como colocar el felpudo de nuestro vecino cuando ha pasado el personal de la limpieza o no abrir la puerta a un desconocido sin tener plena seguridad de lo que está ocurriendo podría ser fundamental en estos casos.

Del mismo modo, también recomiendan hacer una pequeña inversión en tecnología, la cual puede mejorar la seguridad de nuestro domicilio, instalando sistemas de alarma, bombines con certificado de calidad, doble cerradura o mirillas electrónicas, las cuales disponen de un sistema de grabación.

La colaboración ciudadana: la mejor garantía

Y ojo porque este auge en robos de viviendas en el periodo estival también se produce en los pueblos y el medio rural, por eso desde la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza recuerdan la importancia de no dejar señales evidentes de que la casa se queda vacía, para ninguno de los casos. “Es importante no dejar las persianas completamente bajadas, pedir a un vecino o a alguien de confianza que recoja la correspondencia, no desconectar la electricidad -pues dejaría de sonar el timbre, otro método de control de viviendas-”, advierten.

“También puede funcionar dejar una luz encendida o colocar sensores automáticos que prendan la luminaria a una hora concreta del día, o incluso dejar algo de ropa tendida que alguien retire”, añaden desde la Benemérita, que recuerdan que, ante cualquier sospecha, es importante llamar al 062 y poner el caso en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: “Sobre todo si nos topamos con el intruso en casa, no hay que oponer resistencia ni plantarle cara”.

Importante no colgar en redes sociales nuestro periplo vacacional en riguroso directo. “Tampoco poner el típico mensaje de contestador en el que contamos que estamos fuera hasta una fecha en concreto. Nunca sabemos quién puede estar pendiente de ello”, añaden.