Cuca Gamarra: "El plan de Sánchez llega tarde y se queda corto"

"Llega tarde y se queda corto". Así se ha referido, desde Zaragoza, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, al plan que ha presentado Pedro Sánchez para tratar de hacer frente a la crisis económica. También le ha recordado que tiene un "verdadero plan", que es el que le entregó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le instó a que lo aplique. Porque el esfuerzo económico, ha dicho Cuca Gamarra, "no lo hace el Gobierno, sino todos y cada uno de los españoles". Por eso ha insistido que se avance en medidas adicionales como deflactar el IRPF para que "haya más facilidad" para llegar a fin de mes.

El plan responde, en su opinión, al "varapalo electoral" que sufrió el pasado domingo el PSOE en las elecciones Andalucía. De ahí que resulte "insuficiente". Gamarra ha criticado a PSOE-Unidas Podemos porque "no están dispuestos" a recortar ni un euro de su "macrogobierno", porque su objetivo es resistir. "Mientras Sánchez pone parches, Feijóo ofrece pactos de estado; mientras quiere 'atar' la legislatura, Feijóo ofrece un proyecto integrador de convivencia", ha resaltado, junto al presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, en la clausura de una intermunicipal autonómica que se ha celebrado en Zaragoza.

Ha reprochado la secretaria general del PP a las discordantes posturas que defienden los socios de Gobierno ante la cumbre de la OTAN. Y ha recordado a Sánchez que mientras tiene a "medio gobierno manifestándose contra la OTAN", el PP está dispuesto a colaborar, en materia de defensa, con el Gobierno. La situación actual le parece un "esperpento" y le pide que sea "valiente" y reorganice su gabinete. "No puede haber un partido de gobierno que se manifieste contra la OTAN", ha recriminado.

La número 2 del PP ha insistido en que los populares "son y quieren ser la alternativa" y para eso trabajan sabiendo que el objetivo es "dejar las cosas mejor que como las encontraste".

El PSOE de Sánchez y el de Lambán

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha defendido el municipalismo y ha querido dejar claro que no hay un PSOE de Pedro Sánchez y otro de Javier Lambán. En su opinión, son lo mismo; y el PP es "la única alternativa al sanchismo. También ha criticado la rebaja del precio del transporte público porque "no es suficiente" si no se ayuda a los ayuntamientos a afrontar los problemas estructurales en la prestación del servicio. Como alcalde de Zaragoza, hace meses que lo lleva pidiendo.

Respecto al fiasco de la candidatura conjunta de los Pirineos para los Juegos Olímpicos de 2030, ha pedido al presidente de Aragón, Javier Lambán, que aclare cuál ha sido el papel del PSOE. "¿Quién debe asumir las responsabilidades por este fracaso?", ha señalado.

La intermunicipal autonómica del PP-Aragón tenía por objeto compartir experiencias para empezar a preparar las campañas electorales de 2030. Y Azcón ha recordado a sus alcaldes que cuentan con la "experiencia, gestión acreditada, trabajo y altura de altura de miras" para afianzar sus objetivos. "No hay mayor honor que trabajar para construir una España mejor", ha enfatizado.

Durante el encuentro se ha rendido un emotivo homenaje a Carmen Costa, quien fuera alcaldesa de Fraga (Huesca), que falleció en mayo a los 51 años tras una larga enfermedad.