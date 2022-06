Los grupos parlamentarios de las Cortes piden explicaciones por la reunión de Blanco con Mas

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han coincidido este viernes en su crítica a las reuniones entre el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, hechas públicas por el diario El Confidencial. Algunos, como Cs o Vox, han sido más duros con Blanco, llegando a pedir su dimisión en el caso de la formación liberal. Por su parte, la portavoz del PP, Mar Vaquero, ha apuntado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que había dado su "aval" a los citados encuentros. Los partidos que sustentan al Gobierno (PSOE, PAR, Podemos y CHA) han reclamado "mayor respeto a Aragón", aunque Podemos, CHA e IU también han recordado su posicionamiento "en contra" de otro proyecto olímpico.

Tras la reunión mantenida este viernes con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la oposición ha cargado tintas ante la "fallida" candidatura olímpica, pero cada uno ha puesto el énfasis en un aspecto. Vaquero ha resaltado el papel "fundamental" que el PSOE ha tenido en el "fracaso" de la candidatura y ha incidido en que el presidente Pedro Sánchez ha "engañado a los aragoneses", por lo que ha pedido a Lambán que también "debe defender a los aragoneses ante el presidente de la nación".

Por su parte, Daniel Pérez Calvo (Cs) ha vuelto a pedir la dimisión de Blanco y ha confiado en que tras los acontecimientos de este viernes se de "carpetazo definitivo" a esta "farsa". "Este tipo de actitudes -en referencia a la reunión entre Blanco y Mas- demuestran que el COE está lejos de ser una asociación transparente", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que se ha demostrado que, desde el minuto uno, "el objetivo era entregar la candidatura a los aliados de Sánchez".

En este sentido, Santiago Morón (Vox) ha lamentado que las decisiones tomadas por Sánchez, "que ha demostrado su falta de liderazgo", han llevado a un enfrentamiento entre las autonomías. Por ello, ha señalado que, junto a Vox Cataluña, presentarán la próxima semana medidas concretas para "intentar llegar al fondo del asunto de los audios" y también de la citada reunión con representantes del secesionismo catalán, que podría incluso tratarse "un caso de corrupción".

Podemos, IU y CHA han recordado sus dudas previas a la candidatura y han repetido, una vez, que Aragón no debería plantearse otras olimpiadas. "Esto no era un proyecto serio, era una farsa", ha enfatizado el portavoz de Podemos, Nacho Escartín, quien ha recordado que no habían presentado informes sobre el impacto ambiental, los costes o la recuperación de la inversión. Desde CHA han apostado por constituir una mesa específica del sector de la nieve para prepararlo ante el cambio climático. Álvaro Sanz (IU) ha pedido a Lambán, "con poco éxito" que no contribuya más al bochorno que se está creando entorno a la candidatura fallida.

Tanto el PAR como el PSOE han defendido la postura presentada por Aragón y ha criticado la campaña nacional para "minar la imagen del presidente, de Aragón y de nuestro Pirineo". Asimismo, han recordado su apuesta por el sector de la nieve. Vicente Guillén (PSOE) ha lamentado la "deslealtad" del PP ya que aunque por un lado dice que apoya al presidente aragonés, posteriormente se desdice. "La estrategia del PP se parece a la de los independentistas", ha apuntado.