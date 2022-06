Lambán, sobre la negociación de Blanco y Artur Mas: "Es gravísimo. Deja al COE en una situación muy delicada" 

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se acaba de referir al informe de la Guardia Civil, que forma parte del sumario del caso Voloh sobre el desvío masivo de fondos públicos al movimiento independentista, que ha revelado que el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, negoció en secreto en noviembre de 2019 la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y un alto cargo de los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès imputado en varios casos de corrupción. Según publica este viernes ‘El Confidencial’, Blanco les habría pedido 400.000 euros que presuntamente servirían para hacer contrataciones opacas, y el Govern habría usado ese proyecto de candidatura para desviar dinero de forma irregular al colectivo independentista y usarla con fines políticos.

A Lambán le parece "gravísimo" y considera que deja al COE "en una situación muy complicada". Aunque no se ha querido pronunciar sobre si debería dimitir Alejandro Blanco, espera que se adopten medidas al respecto. "No es razonable que una institución que representa los mejores valores está sometida al descrédito", ha zanjado.

A partir de ahora, ha indicado el barón socialista en un desayuno organizado por El Periódico de Aragón, esto se convierte "no solo en un problema de Aragón sino de este país". Lambán ha desvinculado las declaraciones de Blanco y de José Manuel Franco presidente del Consejo Superior de Deportes (CDS), de las del Gobierno de Pedro Sánchez. "Del Gobierno no me ha llegado ningún mensaje", ha asegurado.

Aragón se plantea, además, adoptar medidas legales por la "manipulación " de los vídeos con la grabación de las reuniones técnicas. "Eso es constitutivo de delito y puede ser denunciado", ha recordado.