Alejandro Blanco, sobre la reunión con Mas: "Estoy totalmente tranquilo. No he recibido ni un solo euro de Cataluña"

"Estoy totalmente tranquilo. Si hubiera algo, me habrían llamado a declarar". Así lo ha indicado el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, a HERALDO, en relación a un informe de la Guardia Civil, que forma parte del sumario del caso Voloh sobre el desvío masivo de fondos públicos al movimiento independentista, que ha publicado 'El Confidencial' y que revela que Blanco negoció en secreto en noviembre de 2019 la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y con un alto cargo de los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès imputado en varios casos de corrupción.

Dice además Blanco que "no ha recibido ni un solo euro de Cataluña" y asegura, sorprendido, que no sabe "de qué va esto". El presidente del COE reconoce que se reunió en un par de ocasiones con Artur Mas, pero asegura que no hablaron de la candidatura olímpica.

En la información de 'El Confidencial' se indica que Blanco les habría pedido 400.000 euros que presuntamente servirían para hacer contrataciones opacas, y el Govern habría usado ese proyecto de candidatura olímpica para desviar dinero de forma irregular al colectivo independentista y usarla con fines políticos.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha referido también a esta información. Considera que lo que se relata es "gravísimo" y que deja en una situación "muy complicada" al COE.