Tebas, sobre Blanco y los Juegos: "Es increíble que para defenderse saque unas grabaciones de personas que no lo sabían"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, que insistido este jueves en que "no hay una guerra" entre su organismo y la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), ha criticado el papel que ha jugado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en el fracaso de la candidatura para 2030. No le ha gustado a Tebas se grabaran las reuniones técnicas entre Cataluña y Aragón sin un aviso previo. "Es increíble que para defenderse saque unas grabaciones de personas que no lo sabían, están rompiendo las barreras de la ética y no lo podía esperar de un presidente del COE. Si no fue él, daría las instrucciones, pero si uno va a una reunión, si es institucional y se va a grabar, se anuncia y seguramente no se dirían muchas cosas", puntualizó.

José Ángel Hierro, uno de los representantes de Aragón en la mesa técnica de la candidatura conjunta con Cataluña para albergar los Juegos de 2030, se declaró este miércoles "indignado" por la divulgación de un "audiomontaje" con sus declaraciones en una de las reuniones. Hierro explicó que antes de la sexta reunión recibieron un correo con un informe de la Generalitat en la que se proponía que todas las pruebas, menos el biatlón y el esquí de fondo, se disputaran en Cataluña. Y al llegar al encuentro, que se retrasó más de lo previsto, les invitaron a elegir entre el proyecto que llevaban semanas trabajando y el nuevo. "Si no se elevaba esa propuesta para el debate político, se hubiera dado al traste la candidatura", explicó. Y se escogió la que ofrecía un reparto más compensado. Ese es el ‘sí’ que figura en el "audiomontaje'.

Fueron los representantes catalanes los que se fueron y no aceptaron porque querían la nueva propuesta aunque, según ha dicho Alejandro Blanco en alguna ocasión, más tarde la ratificó Laura Vilagrà por teléfono.

Múltiples dudas rodean aquel último encuentro. ¿Por qué Cataluña pone una candidatura casi en solitario encima de la mesa? ¿Por qué no se ofreció a Aragón la posibilidad de hacer lo mismo? ¿Qué impidió que María José Rienda diera su opinión en las reuniones sobre la idoneidad de que Cerler acogiera pruebas de descenso alpino? Preguntas sin respuesta que esconden las claves que permitirían vislumbrar las causas reales de un olímpico fracaso.