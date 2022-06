Llevar la mascota al trabajo, una tendencia al alza

Desde que comenzó la pandemia, más de 10.000 perros se han dado de alta en Aragón. Una de las muchas razones por las que los aragoneses se animaron a buscar un animal como acompañante fue el teletrabajo. Es decir, algunos pasaron de estar rodeados por decenas de compañeros a estar solos en casa. Así, las mascotas fueron fieles amigos durante la jornada laboral y también después. A día de hoy, trabajar desde casa es cada vez menos habitual y por tanto, son muchos los canes que se quedan solos. Para que no suceda, llevarlos a la oficina ya es una tendencia.

A pesar de que no es una prioridad para las empresas, cada día son más las que permiten acudir con las mascotas, generalmente, con los perros. Precisamente, este martes, Día Mundial de llevar al Perro al Trabajo, quizás son más las que consienten a los empleados, por un día, pasar la jornada laboral acompañados por sus mascotas. En la capital aragonesa, los doce empleados de Balboa Media, una empresa que se dedica al marketing y la comunicación, pueden acudir a la oficina con sus canes.

"No lo hacemos todos los días, pero si el animal no tiene a nadie con quién quedarse o está pachucho, viene a trabajar con nosotros", sostiene uno de los socios, David Aguelo, que tiene un bulldog francés (llamado Melón), al igual que su compañera Ana Amatriain que tiene un can de la misma raza, que se llama Frida. Para que la convivencia sea pacífica y óptima, una de las condiciones que establecen es que el perro no sea agresivo. "El hecho de que ladre de vez en cuando no es un problema porque es imprevisible", sostiene. Aguelo defiende que es una forma de "eliminar el estrés y ofrecer a los trabajadores facilidades".

"Yo, por ejemplo, lo traía a diario pero he dejado de hacerlo porque es verdad que era especialmente revoltoso y solo nos distraía", resume, al mismo tiempo que incide en que, a nivel general, es beneficioso. "Hay una compañera que tenía fobia y a raíz de hacerlo, ya no se asusta al ver a los animales", subraya este socio. En esta empresa pueden pasear a la mascota durante las horas de trabajo. "Como tenemos tiempo de descanso en nuestra jornada laboral, es ahí cuando pueden sacar al perro. Además, aquí la jornada es flexible, así que podemos organizarnos en función de las necesidades que encontremos a lo largo de la jornada", sostiene.

Frida, la mascota de una de las empleadas, en la oficina de Balboa Media. Balboa Media

Según un estudio de Nestlé, el 74 % de los empleados españoles le gustaría poder llevar a su perro a la oficina, pero, la realidad es que solo el 5 % trabaja en un entorno donde se admiten mascotas. Según el 42 % de los encuestados, mejora el equilibrio entre la vida laboral y personal y para el 33 %, reducen el estrés. En esta línea, el 30 % dice que favorecen un ambiente más distendido y una cuarta parte, que los perros en la oficina mejoran las relaciones interpersonales. “Los beneficios son muchos, tanto para los empleados como para las empresas a las que ayuda a mejorar su reputación y a atraer y retener el talento”, explica Sonia Saez, veterinaria y responsable de comunicación.

Nacho de Blas, profesor de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, considera que es necesario tener en cuenta varios factores antes de permitir la entrada de animales en el lugar de trabajo. "Hay que saber qué tipo de mascotas van a llevar los empleados, considerar el estado de salud de los perros, vacunar para evitar enfermedades y tener en cuenta las alergias de los trabajadores", sostiene.

"Si se hace de manera habitualmente es un enriquecimiento ambiental. Si es puntual es un estrés para los animales. Las mascotas tienen que tener un lugar para comer y descansar. Lo más importante es que exista bienestar, no solo para los animales sino también para las personas", argumenta de Blas, que ve inviable que se implante en la hostelería, en los centros hospitalarios o en el transporte de pasajeros.

Melón, la mascota de David Aguelo, en la oficina de Balboa Media. Balboa Media

Desde los sindicatos existen dudas y aseguran que es "complejo". "Son nuevos escenarios que se están dando en el entorno laboral. Por un lado, disminuye el estrés y aumenta la productividad, pero hay que tener en cuenta que hay trabajadores que pueden tener miedo o incluso alergias. Por eso, es necesario valorar los escenarios laborales", sostiene José Morenas, secretario de Política Sindical e industrial de UGT Aragón.

Morenas insiste en que es necesario tener "normas previstas" por si hay algún problema de convivencia. "Puede ser que entre los animales suceda algo o que muerdan a un empleado. Hay que tener todo en cuenta. También el tiempo que se va a emplear en sacarlo a la calle para que haga sus necesidades. Todo eso lo tiene que contemplar la propia empresa", sostiene el secretario sindical.