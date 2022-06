Una persona de 65 años, con problemas de movilidad, muere en el incendio de una vivienda en Calamocha

Una persona de 65 años ha resultado muerta en el incendio que se ha producido en un bloque de viviendas de la localidad turolense de Calamocha.

Por le momento, se desconocen las causas del fuego, que se ha originado por causas que hasta el momento se desconocen en torno a las 0.40 de esta madrugada de este martes. De lo poco que se sabe es que el siniestro se ha iniciado en un semisotano o bodega donde había material combustible, que es donde han encontrado a la víctima.

La víctima, un hombre que vivía solo y tenía problemas de movilidad, pidió ayuda a los vecinos a gritos cuando se desencadenó el incendio, pero cuando los residentes en las viviendas del entorno llegaron a la casa siniestrada las llamas les impidieron acceder al interior.

El fuego obligó a desalojar por precaución a seis personas que viven en casas cercanas a la incendiada, aunque finalmente no se vieron afectadas.

Con la llegada de un forense, se procedió al levantamiento del cadáver a las 2.30.

La teniente de alcalde de Calamocha, Sonia Palacio, ha explicado que se desconocen las causas del incendio. Ha añadido que el fallecido no fumaba ni cuando se inició el fuego eran horas de preparar comida. Ha resaltado asimismo la rapidez con que se propagaron las llamas. A pesar de la intervención de los bomberos, con un parque en la propia Calamocha, no se pudo salvar a víctima. De hecho, al llegar no han podido acceder a la vivienda afectada por la puerta sino que han tenido que hacerlo por una vivienda colindante.

En la tareas de evacuación y extinción de las llamas han participado patrullas de seguridad ciudadana y dos patrullas de tráfico, de la Guardia Civil y los bomberos.

Los bomberos han estado realizando labores de extinción hasta las 6 de la mañana puesto que había zonas humeantes y el fuego, al tratarse de una vivienda antigua, ha podido afectar a la estructura del edificio por lo que los bomberos han recomendado que se estudie la seguridad del edificio.