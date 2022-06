¿Cómo saber nuestra posición en el monte si necesitamos ayuda y no hay cobertura?

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha publicado un vídeo en el que explica cómo saber la localización en el medio natural, sin cobertura de datos, para poder trasladarla al Grupo de rescate en montaña de la Guardia Civil (GREIM), en el caso de que se necesite su ayuda.

Lo primero que hay que hacer es variar la posición, hasta que el teléfono móvil entre en cobertura de cualquier compañía, que permita hacer una llamada al número de emergencias, el 112. En primer lugar hay que abrir Google Maps, y al no tener cobertura de datos, no se cargará el mapa de la zona, pero nuestra posición teórica aparecerá marcada por un círculo gris, ya que no estamos al alcance de ningún repetidor. Esto hará que se conecte la antena GPS del teléfono y en pocos segundos, el círculo que indicaba nuestra posición en color gris, se volverá azul.

A continuación aumentaremos la escala del mapa hasta los 100 metros para incrementar la precisión y será entonces cuando se podrán obtener las coordenadas, apretando sobre el círculo con el dedo. Podremos ver las coordenadas de nuestra posición en la parte superior de la pantalla y las coordenadas geográficas en la parte inferior. Las apuntaremos o guardaremos en una captura de pantalla y así podremos dar los datos a través de una llamada al 112, en la que explicaremos el problema que tenemos para que valoren la posibilidad de un rescate con mayor o menor urgencia.