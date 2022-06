La descentralización de sedes estatales apenas roza Aragón

"No cabe toda España en Madrid". Es una de las frases más repetidas, con diferentes acentos, en los pasillos del Congreso y del Senado, donde el plan de descentralización de sedes estatales ha despertado los sueños de inversión en zonas tradicionalmente abandonadas por la capital del país. Aragón es una de ellas, pero hasta ahora la fortuna apenas le ha rozado. Tan solo se han impulsado dos centros de la UNED y uno de Renfe en los últimos años, mientras que otros territorios se han visto beneficiados por importantes infraestructuras nacionales. De ahí que la Comunidad haya redoblado la presión para lograr que la futura Agencia Espacial Española se instale finalmente en Teruel, pese a que todas las quinielas apuntan a Sevilla.

Para la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la desconcentración de organismos públicos es un compromiso para la vertebración del territorio y la cohesión social. Por este motivo, anima a todas las comunidades autónomas y entidades locales a postularse para albergar sedes de las nuevas instituciones públicas.

Para ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha creado un protocolo "racionalizado" para la elección del emplazamiento más adecuado para cada caso, aunque la última palabra la tendrá siempre el Consejo de Ministros. Aragón confía en que no se trate de una "escenografía que oculte un dedazo", de tal forma que la Comunidad tenga realmente opciones en los siguientes procesos. En este sentido, el Gobierno dice que el proceso es "transparente", y la ministra aseguró en el Congreso que habrá no pocas oportunidades gracias a los fondos europeos. "Si no es esta, será otra", señaló en referencia a la candidatura de Teruel.

Lo cierto es que hasta ahora se han conseguido escasos resultados. Desde que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero descentralizó en favor de León el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de la DGTy el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la desconcentración de organismos ha afectado a una veintena de sedes.

El Centro Estatal de Referencia de Enfermedades Raras se asentó en Burgos; el Centro Nacional de Energías Renovables, en Navarra; y el Centro Nacional de Hidrógeno, en Puertollano (Ciudad Real), por nombrar solo algunos. El proceso, además, sigue adelante con nuevos organismos cuyo estreno está próximo, como el Museo Postal y Telegráfico de Correos, en Toledo; el Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento de Energía, en Cáceres; el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, en Ávila; o el Centro de Datos de Estudios Penitenciarios, en Cuenca.

Proyectos en juego

¿Y Aragón? La Comunidad apenas se ha visto beneficiada por el reparto del pastel estatal. Tan solo Teruel ha podido estrenar sedes que, aunque importantes, no suponen polos de atracción de gran calado. La UNED se ha establecido en Alcañiz y llegará a Calamocha, mientras que Renfe estrenó un Centro de Competencias Digitales en la capital turolense.

En el ámbito militar, Huesca logró que el cuartel de la División Castillejos se trasladara desde Madrid al acuartelamiento Sancho Ramírez, aunque esta inversión seguramente jugó en contra de los intereses de la región para hacerse con la macrobase logística del Ejército, instalada en Córdoba.

En cuanto a los procesos en marcha, el que más apoyo concentra es la candidatura de Teruel para albergar la Agencia Espacial. Pero la Comunidad tiene otros frentes abiertos, como la sede del nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Huesca, o ya en el ámbito empresarial, la fábrica de microchips a la que aspira Zaragoza. A estos hay que añadir el Centro de Referencia de FP que pretende Huesca, la Oficina de Transición Justa (Andorra) o el Centro Nacional de Protección Civil en materia de prevención de incendios en el Maestrazgo.

El tren y el paro juegan en contra de Teruel

El apoyo unánime de todos los partidos políticos, instituciones y tejido económico y social de Aragón para hacerse con la Agencia Espacial Española se debe concretar ahora en una candidatura oficial. Teruel competirá con numerosos rivales, entre los que destaca la favorita, Sevilla, pero también León, Puertollano (Ciudad Real) o Ávila.

La provincia cuenta con suficientes activos para disputar el partido. Las sinergias con el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón y con el Observatorio Astrofísico de Javalambre, así como las oportunidades del aeropuerto de Teruel y unas idóneas condiciones atmosféricas juegan a favor de sus intereses.

Además, Aragón confía en que, de entre todos los criterios que marcan el proceso de selección, el de la despoblación sea uno de los que más peso tenga. Es la principal baza de una candidatura que, por contra, se verá penalizada por su baja tasa de paro. El Gobierno central quiere favorecer territorios con problemas de empleo, y Teruel no es uno de ellos. Tampoco ayudarán la falta de infraestructuras por las que lleva tiempo peleando la provincia, como las conexiones por carretera o tren, o la implantación de la tecnología 5G.

De ahí que la propuesta aragonesa deberá incorporar, tal y como recoge el proceso de selección, incentivos para el traslado de los futuros empleados de la Agencia o la puesta a disposición de inmuebles o financiación.

La política al margen

Los representantes aragoneses en Madrid confían en que, tal y como asegura el Gobierno central, la política quede al margen de la elección.Hace falta valentía, la provincia necesita emprendimiento, reclama Tomás Guitarte, de Teruel Existe. En la misma línea, el senador del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, apunta quesería un avance importante en las políticas de despoblación y unaoportunidad para el territorio.

Por su parte, el diputado del PP Pedro Navarro recuerda el compromiso de todos en un proyecto vital para Teruel, pero sospecha que las discrepancias entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y el de Aragón,Javier Lambán,penalizan a la Comunidad.