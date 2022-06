El Torico llega a Zaragoza: “Lo primero es analizar su estado. Haremos todo lo posible para que esté listo para la Vaquilla”

El Torico, la insignia absoluta de Teruel, ha llegado este lunes en torno a las 12.00 a Zaragoza. En concreto, se ha depositado en Metalistería Metalcin, en el polígono Malpica, donde se encargarán de reparar los gravísimos daños que ha sufrido esta pieza tras desplomarse el pasado domingo la columna que la sustentaba. El dueño de esta empresa especializada, con más de cinco décadas dedicadas al sector del metal, José Luis Morlanes, ha reconocido que el primer paso tras llegar la escultura al taller es “analizar su estado”: “Sabemos que está rota por varios sitios, pero no si están todas las piezas o es necesario reproducir alguna. Hasta que no la estudiemos, no podemos saber qué es exactamente lo que se puede hacer y la forma de realizarlo”.

“Por lo que había visto en fotos -resume José Luis Morlanes-, hay piezas que se pueden soldar y reparar pero para otras habrá que hacer algún molde, tal vez a mano, repujarlo... Y luego acoplar todas las partes”. En opinión de este profesional experto, con años de trabajo a sus espaldas, “hay que analizar bien todas las partes que se conservan o si el Torico tiene alguna fractura aparte de lo que se ve a simple vista”. Lo fundamental, cuenta, es “ver con lo que hay que trabajar” de cara a enfrentarse a esta minuciosa y compleja labor. Y en esta exhaustiva tarea, dice, es relevante el tipo de material del que está hecha la pieza. “Por lo que nos ha dicho la empresa que lo trae, no están todos los fragmentos, bien porque se han extraviado, pero falta alguno”.

Las imágenes que se han difundido tras el desplome de la columna muestran que al Torico se le han roto las cuatro patas: “Y cada una es diferente, no hay dos iguales”. Una vez reparada la pieza se tendrá que poner sobre una base rectangular. José Luis adelanta que la intención de su empresa, con cinco trabajadores en plantilla, es ponerse manos a la obra lo antes posible: “Este lunes lo hemos recibido y mañana lo cogeremos ya, cuando tengamos claro qué hay que realizar”. “Es una gran responsabilidad y hay que hacerlo muy bien, son trabajos muy entretenidos”, indica.

“En cuanto veamos a qué nos enfrentamos y analicemos la tarea a desempeñar vamos a intentar por todos los medios que el Torico esté listo de cara a la Vaquilla, que es una fecha simbólica para Teruel”, destaca el dueño de la empresa. Para ello, dice: “Trabajaremos mañana, tarde y noche. Lo que haga falta”.

A punto de cumplir los 65 años y pasar el testigo del negocio a sus hijos Alejandro y Rubén, José Luis ha recibido con “una gran responsabilidad” el encargo de reparar esta emblemática pieza que representa a la ciudad de Teruel. La empresa ya había realizado alguna actuación en la fuente, restaurando alguna pieza de latón o alguna boca de las cabezas de toro que decoran la fuente, así como un trabajo recientemente sobre los carteles. Este mismo martes, a primera hora, han recibido una llamada de un taller que trabaja para el Ayuntamiento turolense, para que se hicieran cargo de la reparación.