¿Seguirán subiendo los precios?

Llevo más de veinticinco años en el sector y nunca había visto el precio de todos los carburantes a más de 2 euros/litro. Lamentablemente estamos en máximos históricos y aunque es difícil predecir qué ocurrirá, como dicen los expertos, los precios no han llegado a su pico máximo. Al 69% de estaciones de servicio españolas, que son pymes, no les vienen nada bien estos precios ya que se ven obligadas a comprar mucho más caro el carburante. Pese a lo que se pueda pensar, no estamos trasladando ese sobrecoste en su totalidad al precio del surtidor.

¿Hasta qué punto la bonificación del Gobierno ha frenado el alza?

Como los precios de compra del carburante siguen lamentablemente subiendo, el consumidor se queda con la idea de que la bonificación ha sido absorbida por la estación de servicio. Y eso realmente no ha sido así. Desde la entrada en vigor el pasado 1 de abril de la bonificación, nuestros precios de compra han aumentado un 24% mientras que nuestros precios de venta han subido un 16%. Es decir, no se ha repercutido al cliente final en su totalidad los incrementos por el mayor coste de producto. Ahora a la estación de servicio le cuesta alrededor de unos 20.000 euros más comprar una cuba de carburante.

¿Les han comunicado la prórroga de dicha bonificación?

Lo que ha anunciado por ahora el Gobierno es una prórroga de la medida de la bonificación de los 20 céntimos/litro hasta el 30 de septiembre, pero todavía no se ha publicado en el BOE y por tanto estamos expectantes.

¿Qué otras medidas ayudarían?

Sería necesaria una rebaja temporal del IVA del 21% al 10%, como han hecho países como Polonia, o una rebaja del impuesto especial de hidrocarburos. No podemos olvidar que los carburantes son productos muy gravados con impuestos. En el precio de 1 litro más del 50% son impuestos. En una situación tan delicada como la que nos encontramos, es totalmente necesario adoptar medidas excepcionales y temporales como las que apunto. Si se hizo con el IVA de la luz, ¿por qué no hacerlo con el de los carburantes?

Javier Gispert, gerente de la estación de gasolina Repsol Rausan en Alfajarín. Toni Galán

"Hay una psicosis de que puede haber escasez"

¿Cuánto más caro es hoy llenar el depósito de un camión?

Puede ser el 70% de incremento. Para algunos camiones les puede suponer llegar casi a los 2.000 euros. Desde luego, si no actualizan sus tarifas, es decir, lo que cobran por los portes, es evidente que sufre su cuenta de resultados y no les salen los números. Bueno, con estos precios, los números no nos salen a nadie. Las estaciones de servicio también necesitamos más liquidez. No es lo mismo que el precio del combustible esté a 1,30 que a 2 euros. Necesitas mucha más financiación para tener tus depósitos llenos. Hasta que cobras las ventas que realizas, se producen tensiones de tesorería importantes. Las cisternas de combustible que compramos las tenemos que financiar nosotros. No es lo mismo comprar a un 1,30 que a 2,06 que está el diesel.

Si aumentase la producción de crudo, ¿bajarían los precios?

Hay una psicosis de que esto se puede acabar o puede haber una escasez, se rumorea y no sabemos a ciencia cierta que está pasando. No es normal que estén los precios tan altos como están. Al final el miedo que hay y la psicosis afectan mucho. Hay que fijarse en cómo está la inflación o las bolsas, que han pegado un bajón impresionante. Hay miedo y el miedo afecta a la economía.

Lo que parece claro es que con el descuento no basta.

El descuento ya se lo han comido las subidas de precios.

¿Cree que la prórroga del descuento se hará de acuerdo a las rentas de cada uno?

Lo que no sé es cómo lo van a hacer. Es muy complicado establecer un criterio. No es lo mismo una persona física que una empresa o un autónomo. Un autónomo también lo esta pasando muy mal. Y el trabajador que a diario tiene que desplazarse para ir a su puesto. Les supone a todos y también a las empresas un coste importante.

En los años que lleva al frente de esta gasolinera, ¿había visto unos precios tan elevados?

Llevo más de 30 años en el sector. Ha habido momentos en que los precios del combustible se han disparado, pero nunca tanto como ahora.