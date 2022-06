El carpetazo a los Juegos de Invierno 2030 eleva las críticas de la oposición en Aragón

El carpetazo del COE a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en el Pirineo, que se oficializará el próximo martes salvo acuerdo ‘in extremis’ entre las partes, representa, a juicio del PP, la pérdida de "una oportunidad histórica" para desarrollar el sector turístico de la nieve y su imagen exterior. La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, culpó este sábado de este "fracaso estrepitoso" al PSOE, y acusó a Pedro Sánchez de haber "incumplido su promesa" para no molestar a sus socios independentistas.

"Lambán ha evidenciado tres grandes problemas: que no tiene la más mínima influencia en la Moncloa, que sus socios de CHA y Podemos no querían los Juegos y que su Gobierno fue negligente en la fase de negociación técnica, como demuestran las reuniones que ahora hemos conocido", aseguró. Esto, en su opinión, ha sido aprovechado por la Generalitat "para no cambiar el reparto".

Para el coordinador autonómico de Cs, Daniel Pérez Calvo, "en el fondo es una buena noticia oír hablar de carpetazo". "Pongamos ya punto y final a esta farsa. Cada uno se ha retratado. Hemos visto quién es quién y el papel que han jugado, que a nosotros no nos ha sorprendido", aseveró.

A su entender, ahora no cabe mirar atrás; toca "mirar hacia adelante" y pensar ya no solo en un proyecto olímpico propio de Aragón, sino en la nieve "como motor estratégico y de futuro". "Este impulso olímpico debe ser, ante todo, un acicate; un aliciente para poner en marcha proyectos como la unión de estaciones y tantas otras cosas que tenemos en mente para que Aragón sea sinónimo de nieve", agregó.

Mientras, el portavoz de Vox, Santiago Morón, achacó la situación actual a la suma de "la falta de liderazgo de Sánchez, intereses políticos, el victimismo de la Generalitat y un exceso de confianza de la delegación de Lambán, que fue con lo puesto a las primeras reuniones de la comisión técnica". "Pese a todo, deseamos que, aunque sea en el último momento, se llegue a un acuerdo equilibrado y justo", expuso.

Por contra, el coordinador general de IU-Aragón, Álvaro Sanz, confió en que el carpetazo sea verdad y permita dejar atrás este "culebrón" para hablar "de lo que realmente importa y afecta a los aragoneses". "En vez de centrarnos en lo que nos une, la confrontación en torno al delirio olímpico ha debilitado más aún las relaciones de dos territorios que debemos entendernos", recalcó.

En el territorio, el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, recordó que "se dijo que si no había acuerdo, no había candidatura", y aunque sigue confiando en el entendimiento, si finalmente se da un carpetazo "sería lo lógico".