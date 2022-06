De bares con María Barranco: "De gira me encanta ir a los mercados"

La actriz María Barranco está en Zaragoza este fin de semana interpretando la comedia 'El premio' junto a los actores Jorge Sanz y Ana Turpin. Para ella es un privilegio.

Es de las cosas que más adora de su profesión, la posibilidad de estar de gira por toda España. "¿Qué estás haciendo ahora María?». Esta pregunta es muy recurrente en su vida. Y ella siempre responde lo mismo: "Pues disfrutando de este país nuestro tan rico y variado, que vayas donde vayas comes bien".

Eso sí, antes de subir al escenario, pocos festines gastronómicos. "Durante todo el día te preparas para hacer tu trabajo y como que no te entra gran cosa". Pero todo cambia cuando acaba la función. La adrenalina se dispara y el estómago, que estaba cerrado, de repente pide lo suyo", comenta entre risas.

Esta entrevista se celebra el jueves después del estreno de 'El premio' en el Teatro Principal. María elige La Casa de las Migas (calle de los Estébanes, 9 D) para la charla y el picoteo. Es un escenario fijo en la ruta de los actores que están de gira. "La pena es que su propietario, Hermógenes, está fuera", se lamenta.

La actriz está encantada de regresar a Zaragoza, "una tierra que conozco mucho gracias a ese embajador tan grande que tenéis que es Luis Alegre". Enseguida le asaltan los recuerdos y las personas que ha conocido en la capital aragonesa. "Disfruté mucho con Labordeta en cenas larguísimas en Casa Emilio y más recientemente de escritores como Ignacio Martínez de Pisón". Pero es pisar El Tubo y pasear por sus estrechas calles y enseguida le asalta la figura de Bigas Luna. "Quería tanto Zaragoza que me transmitió esa pasión; me acuerdo mucho de él".

María Barranco, en La Casa de las Migas, en el Tubo de Zaragoza. Alejandro Toquero

María Barranco es más de picoteo que de primero, segundo y postre. "Un poco de todo y en pequeñas cantidades", comenta. Así que en la casa de Hermógenes pide una banderilla de langostinos con mayonesa y luego prueba un poco de jamón, una alcachofa y le da un par de cucharadas a un plato de migas.

"Lo que más me gusta cuando estoy de gira es ir de mercados -confiesa-, hay gente que se va a las catedrales, pero yo hago estas visitas y el Mercado Central tengo ganas de verlo porque me han dicho que ha quedado muy bonito tras la remodelación". "Me vuelven loca la borraja y, en general, las verduras y la fruta que tenéis. En alguna ocasión, me he llevado a Madrid un jamón de Teruel".

Platos de cuchara a fuego lento y sin microondas

Con estos ingredientes ya le sale un buen menú. En la cocina asegura que tiene "días y rachas". "Me gusta cocinar, pero no soy fina, no tengo paciencia para hacer grandes elaboraciones; me encantan los guisos y los platos de cuchara elaborados a fuego lento". No tiene microondas, nunca ha manejado una olla exprés y la thermomix le suena a ciencia ficción. Pero tiene claro que se puede cocinar prescindiendo de estas herramientas. Para el menú especial que ella prepararía para una cena en la que le apeteciese quedar bien, no las necesita.

"Siempre opto por buenas materias primas, así que ese menú lo empezaría con un buen salpicón de marisco". Como plato principal se decanta por bacalao, "que cada día me gusta más y preparado de cualquier forma; lo desalo de forma tradicional y me encanta a la andaluza, con una buena fritura". En cuanto al postre, confiesa que no es muy fina ni precisa, "pero el arroz con leche y las torrijas los bordo".

Eso sí, cuando rememora la receta cuyo aroma y sabor le han marcado de por vida, no duda en referirse al gazpachuelo malagueño. En su versión tradicional se elabora con un caldo de pescado al que se agregan patatas y se le da sabor con una mayonesa de ajo. "Hay versiones más sofisticadas, pero a mí me gusta la clásica".

Es el plato que le trae el recuerdo de su madre en la cocina. "Éramos una familia humilde, pero nunca pasamos hambre". Las frituras de su tierra, el gazpacho y la ensaladilla de pimientos completan la colección de imprescindibles que en su querida Málaga disfruta como en ningún otro sitio.