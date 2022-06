Lambán se compromete a bajar el tiempo de pago a proveedores "lo antes posible"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha comprometido a situar el pago a los proveedores por debajo de los 30 días "lo antes posible".

Así lo ha hecho saber en respuesta a una pregunta relativa a la elevación de costes en las pequeñas y medianas empresas aragonesas, formulada por el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, durante la sesión plenaria de este viernes.

Pérez Calvo ha recordado que el 43 por ciento de las pymes tiene problemas de liquidez y "la inflación puede ser la puntilla" para la clase media, "la que sostiene y evita el estallido social" de la que, a juicio del dirigente de la formación naranja "tendríamos que acordarnos un poquito más".

"Deberíamos empezar a prolongar las medidas excepcionales como microcréditos generalizados", ha apostado Pérez Calvo, como "una inversión de futuro para fomentar la ilusión por levantar la persiana cada mañana" u otras medidas como "aplicar el 50 % del impuesto de hidrocarburos en bonos de transporte".

Para Lambán, la situación "no deja de ser el reflejo de lo que pasa con todo el tejido económico", pero ha advertido de que para aplicar determinadas ayudas en Aragón no hay "capacidad presupuestaria ni legal porque UE no permite subvencionar costes corrientes" pero ha anunciado que "con las herramientas que tienen lo van a "intensificar".

Ha descartado deflactar el IRPF a "lo que desde muchas voces de la política se recurre como si fuera un bálsamo de fierabrás" porque "los problemas de esas gentes hay que solucionarlas por otro tipo de vías".

Así, ha anunciado que el departamento de Industria ya trabaja en una convocatoria anticipada para subvencionar inversiones, que el de Economía ha habilitado 7 millones de euros a través de Sodiar y 40 desde Avalia para créditos "pensando en pequeñas empresas y autónomos" o que el INAEM va a disponer de unos 8,5 millones de euros para microempresas, autónomos y entidades de economía social.

Respecto al pago a proveedores, ha señalado que se ha bajado de los 41 días de marzo a los 33 de mayo y ha informado de que ya se han dado "instrucciones" para rebajar al máximo esa cifra, que, ha asegurado, "nunca ha estado por encima de los 60 días" frente a "los 116 días durante el Gobierno del PP, que la mantuvo durante 60 días durante todo 2014" y por lo que "Aragón fue intervenida".

El objetivo ahora es "situarlo por debajo de 30 días lo antes posible", ha insistido Lambán.

Otras medidas que ha defendido Lambán son revisar los precios de las obras pública pero también "poner en valor" las nuevas inversiones que sitúan a Aragón "a la cabeza de España" con cada día más peticiones de suelo industrial, más interés en inversiones en sectores punteros, sobre todo en logística, y en niveles de paro "próximos la situación de pleno empleo, lo que acaba beneficiando a pymes y autónomos".