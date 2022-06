La DGA inyectará 100 millones más en el presupuesto de Sanidad fruto del incremento de la recaudación

El Gobierno de Aragón inyectará 100 millones de euros en el presupuesto de Sanidad de este año, partida que saldrá, principalmente, del incremento de la recaudación fruto de la reactivación económica, según han precisado este viernes fuentes del Ejecutivo aragonés. Esto permitirá abordar el plan de choque de las listas de espera, poner en marcha los equipamientos que están ya en construcción o atender las necesidades de Atención Primaria.

El anuncio lo ha hecho el presidente autonómico, Javier Lambán, en el pleno de las Cortes entre críticas del PP por el “empeoramiento” de los servicios públicos. La portavoz popular, Mar Vaquero, ha criticado la “soberbia”, el “sectarismo” y el “desprecio” del también secretario general del PSOE-Aragón y le ha acusado de “no dar respuesta ni sentirse responsable” de la situación de vulnerabilidad que viven miles de aragoneses.

En respuesta, Lambán ha anunciado el incremento del presupuesto de la cartera de Sira Repollés, un aspecto muy criticado, ya que, en un principio, las cuentas estaban 22 millones por debajo de las de 2021. “Hemos explicado a la saciedad qué criterios se siguieron para hacer el presupuesto. Confiábamos en que hubiera un fondo covid y, a diferencia de otras comunidades, fuimos honrados y no pusimos fondos que sabíamos que no iban a llegar para cuadrar las cuentas. La diferencia ya se ha visto minorada en 28 millones. Ya no serían 86, sino 57. Pero además, ante la evidencia de que no va a haber fondo covid, se ha tomado la decisión de que, a través de Hacienda, se inyecten 100 millones de euros. El presupuesto definitivo va a ser de 2.371 millones de euros. Otra vez habremos superado un récord histórico; será el presupuesto más alto de la historia”, ha recalcado.

También ha adelantado que la DGA no va a retrotraer el nuevo pliego del transporte sanitario urgente pese al mandato de las Cortes y ha asegurado que el plan de choque contra las listas de espera “está teniendo éxito”. Actualmente son 7.300 los aragoneses que llevan esperando al menos seis meses una intervención, aunque el objetivo es que esta cifra se reduzca a 6.500 de cara a julio. A este respecto, ha afirmado que su Ejecutivo se ha dirigido al Ministerio de Sanidad para que unifique los criterios de medición de las listas de espera. “Somos la única Comunidad que da los datos de manera absolutamente precisa y completa”, ha defendido.

También, a preguntas de Ciudadanos, ha avanzado que el Gobierno de Aragón se ha marcado como objetivo reducir el periodo de pago a proveedores “por debajo de los 30 días”. Actualmente está en 33, mejorando los 41 del mes de marzo. Lambán ha subrayado que durante el Gobierno del PP llegó a los 116, y se mantuvo en 60 “durante todo 2014”.

El líder de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, le ha instado a tomar medidas para mitigar los efectos de la crisis energética, y ha recalcado que la Unión Europea no impide a Aragón deflactar el tramo autonómico del IRPF o actuar, por ejemplo, sobre las becas de comedor. Sin embargo, el líder regional ha recalcado que las rentas más bajas, que serían las que más ayudas necesitarían, no hacen declaración del IRPF. “Hay que solucionar estos problemas por otras vías, y se está haciendo”, ha dicho.

En cuanto a la crisis de Argelia, ha explicado que ha hablado personalmente con la ministra Reyes Maroto y con la secretaria de Estado de Comercio interesándome por la situación de los exportadores aragoneses y de Saica en concreto. “Me consta que hay conversaciones entre la empresa y el ministerio para poder reanudar las exportaciones. Parte están detenidas, con buen criterio, en el puerto de Barcelona. Puede haber 200 empresas afectadas en esta situación”, ha agregado ante las críticas del portavoz de Vox, Santiago Morón, quien ha asegurado que “la continuidad de Sánchez en el Gobierno de España es muy perjudicial para Aragón por muchos motivos”.

Mientras, el diputado de IU Álvaro Sanz ha cargado contra el “dudoso encaje legal” que tendría la unión de Astún y Formigal a cargo de los fondos europeos y ha puesto el acento en las figuras de protección existentes en una zona de “altísimo valor ecológico”. En respuesta, Lambán ha subrayado que su Gobierno “tiene el firme propósito de llevar a cabo el proyecto de unión de estaciones cumpliendo rigurosamente con todas las prescripciones medioambientales”. “Nadie va a destrozar absolutamente nada”, ha dicho, al tiempo que ha acusado al líder de IU de ir por la autopista “en dirección contraria a la que van el resto de vehículos”. Y respecto a los Juegos de 2030, ha insistido en “defender el valor comercial de nuestro Pirineo frente a nuestro principal competidor”.