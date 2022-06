El incendio de Nonaspe avanza sin control y podría quemar hasta 1.000 hectáreas

Una ola de calor no provoca incendios forestales, pero sí crea las condiciones idóneas para que si se produce alguno, las llamas se descontrolen rápidamente. Es lo que ocurrió este jueves en Nonaspe. El fuego se originó en una zona agrícola en la que no se estaba cosechando y se propagó rápidamente, a lo que contribuyeron también las rachas de viento sureste de hasta 30 kilómetros por hora que soplaban en ese momento. A la hora de cierre de esta edición, ya había arrasado 700 hectáreas, las tareas de extinción continuaban y el Gobierno aragonés preveía que se llegaran a quemar alrededor de un millar.

Una llamada al 112 alertó sobre las 14.18 de un incendio que se estaba produciendo en campo abierto, a poco más de dos kilómetros de la localidad de Nonaspe, en una zona próxima al río, por causas que todavía se desconocen. La lengua de fuego enseguida cogió fuerza y alcanzó un frente de más de un kilómetro. Aunque se temió que pudiera dirigirse hacia la localidad, la dirección del aire hizo que avanzara en dirección contrario. Los esfuerzos por controlarlo resultaron inútiles y dos horas después, sobre las 16.10, las llamas ya habían alcanzado el monte.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza trabajan en el operativo activado para sofocar el incendio forestal originado en Nonaspe.

A última hora de la tarde, el director general de Interior y Protección Civil, Diego Bayona, explicó que, aunque el número de hectáreas era "cuantioso", no peligraba "ningún bien inmueble y personal importante", a no ser que se produjera un "cambio inesperado" en la dirección del viento. En la zona afectada sí hay naves agrícolas dispersas.

Un vecino sufrió quemaduras en las manos mientras intentaba sofocarlo por sus medios. Esta persona fue precisamente la que dio la voz de alerta. Fue trasladada al centro de salud de Maella, donde le curaron y dieron el alta. Otros cinco adultos fueron evacuados ilesos de sus viviendas, según confirmaron desde la Guardia Civil, que se encuentran alejadas del núcleo. Uno de ellos habita en una masía y el resto viven en una caravana.

Un amplio operativo

La complicada orografía de la zona, de difícil acceso, y con abundante vegetación, fundamentalmente de pinar y matorral, complicó las labores de extinción que se desarrollaban por tierra. En las labores intervinieron tres autobombas, cuatro cuadrillas terrestres y otras cuatro helitransportadas del Gobierno de Aragón. También actuaron la BRIF (Brigada de refuerzo en incendios forestales) de Prado Esquiladores (Cuenca), con sus dos helicópteros, y dos hidroaviones del Ministerio. El siniestro movilizó un amplio dispositivo de medios, entre los que también estaban la Guardia Civil, con patrullas del Seprona y la Guardia Civil, y efectivos del servicio de bomberos de la Diputación de Zaragoza de los parques de Caspe, Tarazona y Cariñena. El grupo de apoyo al director de extinción se estableció en el aparcamiento de las piscinas municipales de Nonaspe.

El director general de Interior mostró su confianza en que durante esta pasada noche, si se cumplía la previsión y dejaba de soplar el viento y mejoraban las condiciones, los medios terrestres que iban a pasar la noche en la zona podrían trabajar mejor. Por la noche preocupaba el control del flanco derecho, especialmente por temor a que las llamas saltasen la carretera de Nonaspe. En la zona había también máquinas buldócer abriendo líneas de defensa.

Este viernes proseguirán las labores, en un escenario "complicado", según Bayona. "Hoy viene también una jornada con vientos en torno a 30 kilómetros por hora que pueden hacer que la evolución que ha tenido hoy (por ayer) el incendio siga", explicó. Acerca del origen del fuego, solo señaló que en el lugar donde se inició no se estaba cosechando en ese momento, pero que podría haber sido provocado "por otro tipo de actividades agrícolas o cualquier otra situación que haya sucedido en esa parcela".

"A ver si el tiempo acompaña"

"No estamos tranquilos porque el fuego no está controlado. Ha cogido mucha fuerza enseguida y no se ha podido hacer nada porque todo estaba a favor para que se propagara", dijo el alcalde de Nonaspe, Joaquín Llop, cuando ya se había echado la noche. "A ver si el tiempo acompaña mañana (por hoy) y hace algo de cierzo para que la gente se pueda hacer con él, porque si no va a resultar muy complicado".

La carretera CV-923 y la A-1411 se mantenían cortadas al cierre de esta edición a causa del incendio. La A-1411, concretamente, desde el kilómetro 20 al punto kilométrico 25. El regidor señaló que este viernes tienen previsto recorrer las fincas de la zona, ya que se han quemado áreas de cerezas y melocotones, que se estaban cosechando, así como también almendros.