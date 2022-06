Aragón notifica 2.045 nuevos casos por covid en la última semana

El portal de Transparencia de Aragón actualizó este viernes los datos de la pandemia de coronavirus e informó de que en la última semana, del 10 al 16 de junio, la Comunidad ha notificado 2.045 nuevos casos.

La mayoría de los positivos se han confirmado con un test de antígenos (el 92,27%) y el resto, con una PCR. Hay que recordar que la Estrategia de vigilancia y control frente a la covid-19 tras la fase aguda de la pandemia limita ahora la realización de pruebas diagnósticas se centrará en personas con factores de vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas), ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) y casos graves. Por esta razón, el 60% de las infecciones se concentran en personas de más de 55 años, siendo los mayores de 75, con 529 contagios, los más afectados.

Respecto a la presión asistencial por este virus, en estos momentos hay 140 pacientes ingresados por covid en los hospitales, cinco de ellos en la uci. El porcentaje de camas ocupadas por enfermos con esta patología es del 3%. En la última semana se han registrado 84 nuevos ingresos por covid, dos en uci.

Covid persistente

Al menos 1.300 aragoneses han sido diagnosticados de covid persistente en la Comunidad, según confirmó este viernes la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en el pleno de las Cortes a preguntas de IU.

Todas estas personas -que mantienen síntomas como taquicardias, dolores musculares o dificultades respiratorias meses después de dar negativo- están siendo atendidas por profesionales de Atención Primaria o Especializada, aunque no sin problemas. "La enfermedad no tiene criterios diagnósticos en este momento. Por su prevalencia, características y ausencia de signos diagnósticos y tratamiento definitivo no puede derivarse a un centro de referencia. Tenerlo tampoco garantizaría equidad en el territorio", precisó la titular de Sanidad.

Repollés cree que la atención que reciben está siendo "adecuada". Mencionó, en este sentido, el protocolo que se puso en marcha en noviembre de 2021, que se apoya en "especialistas de referencia" de los distintos sectores, y recordó que "en un sistema público de salud son los profesionales los que diagnostican a los pacientes y les derivan a los centros de especialidades cuando es necesario".

Álvaro Sanz, en cambio, cree que el planteamiento actual "genera un infradiagnóstico evidente"; un baile de códigos que hace muy difícil saber cuál es el universo de pacientes. Y cuanto a la rehabilitación, lamentó que cada cual tenga que hacer en casa sus ejercicios "sin monitarización ni personalización en una enfermedad en la que el sobreesfuerzo puede generar problema". "Con la neurológica pasa lo mismo. Hay que dar una respuesta desde lo público sin abocarles a tener que pagar", manifestó.