Ana Terrado: "Hice buenos exámenes pero no esperaba tener un 14"

Ana Terrado hizo este jueves historia al conseguir, por primera vez en Aragón, un 14 en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau). "Estoy muy sorprendida", ha asegurado mientras disfrutaba de una más que merecidas vacaciones en Salou junto a sus amigas. La joven zaragozana era consciente de que había hecho un buen trabajo en los exámenes y también durante el bachillerato, pero nunca esperó lograr la máxima calificación: "Salí contenta, pensando que podía sacar buena nota, pero no esperaba tanto".

Además, este miércoles, cuando tuvo en sus manos el resultado tampoco fue consciente de haberlo logrado. "Me puse en el simular de notas para el grado de Medicina -que es lo que quiere estudiar- y me salía un 13,8, ya que cambia la ponderación según las asignaturas", ha relatado. Y la clave para lograrlo ha sido "estudiar mucho".

Durante los días previos al examen, al principio se centró en los contenidos teóricos y cuando ya los tenía dominados, hizo exámenes de otros años. "Y muchos ejercicios", ha explicado. Todo con un objetivo claro: poder acceder a Medicina, que el año pasado tuvo una nota de corte de 13,031 en la Universidad de Zaragoza. Seguirá de este modo la estela familiar, puesto que su madre es médica y su hermana también se está formando para ello.

Para Terrado, que se formó en el colegio Sagrada Familia, la asignatura de Historia era la que más le costaba por ser "densa", pero en el examen "tuve suerte". Lo contrario le ocurrió con Química, cuya prueba "fue más difícil". "Por suerte, al tener el modelo más flexible por la pandemia, pude elegir aquellas partes que me sabía mejor", ha explicado. En este sentido, considera que las restricciones de la covid no han afectado en exceso a sus estudios: "El confinamiento me pilló en 4º de la ESO y como seguimos con clases 'online' no me afectó mucho. Además, en bachillerato se pudo recuperar lo que nos faltó". Con el trabajo ya hecho, su propósito es "aprovechar mucho el verano".