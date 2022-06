Un juez anula la multa de 300 euros a una zaragozana por no llevar mascarilla

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Zaragoza, en la sentencia 133/2022 sobre el recurso interpuesto por una joven zaragozana contra la multa impuesta por el Servicio Provincial de Sanidad de Zaragoza (por infracción leve del uso obligatorio de la mascarilla) por importe de 300 euros, ha anulado la sanción por aplicación indebida de la normativa autonómica al respecto (artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Salud Pública de Aragón), según han informado fuentes cercanas al caso. La multa fue impuesta por no usar mascarilla en la terraza de una cafetería de Zaragoza en octubre de 2020.

La sanción ha quedado rebajada a 100 euros, la cuantía con la que se multaba en el resto de España y que se contemplada en el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, norma estatal de carácter básico en todo el territorio nacional, según las citadas fuentes. En la sentencia, el juez ha considerado "procedente" aplicar la normativa estatal "en detrimento de la legislación genérica de Aragón". Así, ha indicado que la dictada por el Gobierno central es una "norma básica, que tiene prioridad de aplicación en las circunstancias que se indican". Además, la ley estatal contempla de forma específica la infracción por incumplimiento de la obligación del uso de mascarilla de forma generalizada. La sentencia es firme en vía ordinaria y solo cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Instrucción frente a Real Decreto-Ley

"Debía ser aplicada preferentemente, pues se trataba de la única norma con rango legal donde se tipificaba la citada infracción y se cuantificaba la sanción económica hasta un máximo de 100 euros", han insistido desde la defensa de la zaragozana que recurrió la multa. El abogado de la sancionada ha sido Luis Serrano López, que dirige el despacho Serrano de Marta Abogados.

Fuentes del caso han recalcado que "contraviniendo esta normativa", la Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón dictó dos Instrucciones de 17 de septiembre y de 26 de octubre de 2020, en las que se establecía que la infracción leve de la obligación de utilizar mascarilla sería objeto de sanción en cuantía mínima de 300 euros, amparándose en el artículo 88 de la Ley de Salud Pública de Aragón, que contempla la imposición de multa desde 100 a 3.000 euros para las infracciones leves, y no el citado Real Decreto-Ley 21/2020 estatal que contemplaba multa de hasta 100 euros. El juez ha señalado que se trata de Instrucciones, por lo que "no tienen condición de norma" y no pueden "sobreponerse" al Real Decreto-ley, aunque las competencias de Sanidad y Salud Pública se encuentren transferidas a la Comunidad.

Desde la defensa han recalcado que al aplicar la normativa estatal se incrementó la cuantía de las sanciones "sin respaldo legal alguno y perjudicando a los presuntos infractores, mayoritariamente jóvenes y sin recursos económicos".

Recurso para otros afectados

Esta situación ya fue objeto de "reiteradas quejas" al Justicia de Aragón, institución que dirigió una recomendación al departamento de Sanidad para que aplicara la norma estatal (infracción leve con multa de hasta 100 euros) "y no la más gravosa norma autonómica, pues en esta no se tipificaba concretamente el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla", han añadido desde el citado despacho. La recomendación del Justicia de Aragón "no fue atendida en ningún momento" por el Servicio Provincial de Zaragoza, "que siguió imponiendo, de forma mecánica y automática, multas de 300 euros", han denunciado.

Desde el despacho han considerado que la sentencia corrige una práctica administrativa "arbitraria y abusiva" y han recordado que las alegaciones y los recursos presentados por los presuntos infractores "eran rechazados automáticamente sin entrar en estas consideraciones ni considerar los argumentos expuestos por el Justicia de Aragón".

A partir de ahora, las citadas fuentes han asegurado que los ciudadanos afectados por las resoluciones administrativas de Sanidad imponiendo multas de 300 euros por el no uso o uso indebido de la mascarilla, podrían, fundamentándose en esta sentencia, dirigir al Servicio Provincial de Sanidad un recurso extraordinario de revisión, conforme al artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aunque la resolución sancionadora en cuestión haya adquirido firmeza.