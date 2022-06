Rechazada la propuesta del PP de ayudar a las empresas ante el impacto de la guerra de Ucrania

La propuesta del Partido Popular instando al Gobierno aragonés, ayer en las Cortes, a poner en marcha un plan de actuación urgente para ayudar más a empresas y autónomos para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania fue rechazada por los 9 votos en contra del PSOE, Podemos, CHA y PAR, frente a 8 a favor de toda la oposición: PP, Cs y Vox.

"Si alguien lo ha pasado mal con esta crisis energética y las consecuencias de la guerra de Ucrania son los autónomos. Son un sector a proteger con un 36% más de bajas en mayo. Ser autónomo con todo lo que está pasando es una profesión de riesgo", aseguró Javier Campoy, diputado del PP, al defender esta iniciativa, que busca reforzar el apoyo a este colectivo y a las empresas para que puedan abrir nuevos mercados que compensen los que se han perdido en más de tres meses de conflicto por la invasión rusa de Ucrania. "Habría que reforzar la posición" de quienes configuran la mayor parte del tejido empresarial aragonés, pidió Campoy, convencido de que "cualquier ayuda sea poca o mucha debería ser obligada".

La diputada de Vox, Marta Fernández, que apoyó la proposición del PP, reclamó la rebaja de tasas a los autónomos y la concesión de más ayudas a la eficiencia energética o "no les va a quedar otra que reducir personal o cerrar sus empresas", advirtió, dada la persistencia de los elevados precios y la escasez de materias primas que hacen que muchos "trabajen ya a pérdidas".

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, se preguntó en voz alta "¿de qué árbol nos hemos caído? al no reconocer el equipo de Gobierno la insuficiencia de ayudas a autónomos y empresas. "Si Saica tiene un cargamento parado que no puede enviar a Argelia y Stellantis no está pudiendo exportar en la medida que lo hacía, cómo nos dicen que las empresas pequeñas no tienen también problemas?", apuntó. También dijo que los datos de exportaciones de Aragón están "maquillados": "No hay quien los reconozca", dijo, ya que "quien más dificultad tiene son las pequeñas y medianas empresas".Sin embargo, el diputado del PAR en las Cortes Jesús Guerrero se limitó a señalar que "nunca se ha movido tanto presupuesto en apoyo a la industria, la agricultura, el turismo y el comercio en Aragón".

Por parte de CHA intervino Joaquín Palacín para recordar el récord en exportaciones del primer trimestre y defender el papel que está desempeñando Arex, por ejemplo, a la hora de ayudar al sector del vino a buscar mercados alternativos que compensen la pérdida del ruso. Y recordó que "se están poniendo en marcha programas para que las ‘start-up’ puedan salir al exterior" y se impulse la internacionalización de nuestras empresas.

Desde Podemos intervino Nacho Escartín para destacar que las exportaciones aragonesas "han crecido respecto a antes de la pandemia un 23%" y calificar de "light" la propuesta de la oposición que "ni nutre ni impulsa al Gobierno ni ayuda a la gente".

La diputada del PSOE Beatriz Sánchez señaló que a la propuesta parlamentaria del PP se contesta con dos palabras: Aragón Exterior (Arex), la empresa pública que está dando soporte a las empresas para buscar nuevos mercados. Mostró también su sorpresa porque de las muchas iniciativas presentadas por Campoy para reclamar apoyo a los autónomos "no pida ninguna ayuda económica, sino un plan de actuación"".

Al final, la iniciativa de la oposición de lograr más ayudas para las empresas no salió adelante.