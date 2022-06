Variedades recuperadas para abrirse paso en Asia

La empresa Oleazara, productora de aceite de oliva virgen extra, no ha dejado de innovar desde que sus fundadoras, con Penélope García a la cabeza, decidieron lanzarse a la aventura de ser dueñas de su propio negocio agroalimentario.

Vuelve a hacerlo ahora mirando al pasado. Su nuevo proyecto se centra en la recuperación de variedades "en peligro de extinción de olivos centenarios", señala García. Para ello, esta firma zaragozana se ha embarcado en un proyecto con el oleicultor Miguel Sanguino para mimar olivos con siglos de historia situados en una finca de la localidad oscense de Barbastro, que producen empeltre, pero también las poco conocidas royeta y lecciana. "Queremos recuperar estas variedades porque vemos que en los mercados exteriores apuestan por variedades que nadie conoce", señala Penélope García.

El aceite producido por estas variedades ya ha salido al mercado. Y lo ha hecho en un formato también innovador, pequeñas latas de 250 mililitros, a las que se han sumado también tres novedosos aceites infusionados con tomate y albahaca, con cilantro y chile, y con trufa negra de Aragón. "Comenzamos a experimentar con estos productos hace un año para hacer cosas nuevas y decidimos llevarlo el pasado mes de abril a Alimentaria", explica la responsable de Oleazara, que detalla que fue en ese certamen donde se dieron cuenta del interés que despertaba su nueva oferta entre los importadores de todos el mundo que visitaban el expositor. "Habíamos hecho muy poca cantidad y viendo el tirón decidimos elaborar más", señala.

Nuevos aceites infusionados y de olivos centenarios. Oleazara

Todo ello mirando a los mercados internacionales, hacia los que se dirige el 80% de su variada producción (Oleazara y Gold Lis). Presente ya en Canadá y Estados Unidos, su nuevo ‘fichaje’ ha sido un distribuidor que le permitirá introducir sus aceites de oliva virgen extra en Hong Kong y Macao.

En una red de ‘networking’

No dispuso para ello con ayudas públicas que le permitieran estar presentes en certámenes internacionales, así que García decidió probar suerte en BNI, una red de ‘networking’ que permite a sus integrantes contactar con empresas de todo el mundo. "Mi objetivo en 2022 era entrar en Asia y en esta red vi la oportunidad", indica. Estableció contactos con distribuidores de Singapur, Malasia, Corea del Sur y Hong Kong. "En este último país encontró un importador con el que hemos firmado un contrato en exclusividad", apunta.

Y fue también en esta red BNI donde contactó con una empresa con una larga trayectoria en importación y exportación con la que Oleazara está intentando abrirse paso en Australia, Europa y Sudamérica, además de reforzar su presencia en Estados Unidos.

NOTICIAS RELACIONADAS Tener gemelos es complejo… pero muy rentable

Para ello, Oleazara cuenta con una superficie total de 80 hectáreas, repartidas en distintas fincas situadas en Barbastro (Huesca), Castejón de Valdejasa y La Almunia (ambas en Zaragoza). En ellos se realiza la recolección ultratemprana, la oliva se recoge al amanecer para que no se caliente, se transporte en cajas abiertas y ventiladas y se transporta en apenas media hora hasta la almazara que no se oxide. Su producción alcanza los 400.000 litros de aceite en convencional y 200.000 litros producidos en agricultura ecológica. Unas características muy apreciadas en los mercados internacionales, "pero no en España", lamenta García, que insiste en que "por eso a Oleazara le resulta mucho más fácil exportar".