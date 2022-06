El exministro Illa insta a Cataluña y Aragón a "ceder" para garantizar la candidatura olímpica

El exministro de Sanidad y líder de los socialistas catalanes (PSC), Salvador Illa, insta a los gobiernos de Aragón y Cataluña a sentarse a negociar, "buscar el punto de encuentro y hacer cesiones las dos partes" con el objetivo de que garantizar una candidatura olímpica conjunta de los Pirineos.

Este es el mensaje que ha lanzado este martes en Zaragoza con motivo de la inauguración del ciclo ‘Aragón-Cataluña’, organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), que ha aprovechado para hacer un alegato sobre la "oportunidad muy importante" que supone para ambas autonomías. "Deseo que salga adelante y creo que la prudencia aconseja no decir mucho más", ha manifestado.

Su mensaje se suma al del vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, que un día antes advirtió en Barcelona de que solo se podrán ganar los Juegos de Invierno de 2030 si hay una candidatura conjunta del Pirineo. Estos movimientos se producen horas antes del previsible anunció del Comité Olímpico Español de poner fin al proyecto olímpico compartido, salvo que su presidente, Alejandro Blanco, logre un pacto in extremis.

Salvador Illa ha advertido de que "no está nada dado" y que, en el caso de lograr un acuerdo, la candidatura de los Pirineos deberá competir con otras importantes, Sapporo (Japón), Salt Lake City (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá). "Ojo que no está nada dado, que otros también quieren Juegos y se espabilan. No estamos solos en el mundo", ha aseverado.

El líder del PSC ha recordado que el proyecto surgió como una propuesta del exalcalde socialista de Barcelona Jordi Hereu y que Aragón también intentó en su día organizar unos Juegos de Invierno. Por ello, ha considerado "de sentido común" que se juntaran ambos territorios porque, de esta forma, "somos más fuertes y podemos hacer una mejor candidatura". Y ha añadido: "En eso les aseguro que mi formación política y yo hemos puesto todo el empeño y lo seguiré poniendo".

En su intervención ha aprovechado para cerrar filar con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, cuestionado por la DGA hasta el punto de tildarlo de "comisario político" de Cataluña. «Tengo una buena opinión de Blanco, creo que entiende que lo mejor es que haya una candidatura conjunta y está poniendo todo el empeño», ha destacado.

Salvador Illa ha estado acompañado por los dos líderes de los socialistas oscenses, su secretario provincial, Fernando Sabés, y el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Gracia, mientras ha habido una destacada ausencia de dirigentes y cargos públicos del resto del PSOE-Aragón, salvo el director gerente de Aragón Exterior y expresidente aragonés, Ramón Tejedor. No obstante, el presidente aragonés, Javier Lambán, ha recibido a Illa en su despacho del Pignatelli al término de su intervención en ADEA.