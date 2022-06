Día Mundial del Donante de Sangre: "Antes de hacer las maletas para las vacaciones, hay que donar. Te vas salvando tres vidas"

El Banco de Sangre de Aragón, junto con las cinco Hermandades que existen en la Comunidad, se encuentra en plena promoción para colaborar en el plan de abordaje para la disminución de la lista de espera quirúrgica y hace un llamamiento para que se incremente el número de donaciones. A las puertas del verano, cuando se prevé un aumento de desplazamientos a los destinos vacacionales, piden que se haga un esfuerzo para obtener más reservas que permitan satisfacer las demandas futuras.

En lo que va de año se han realizado ya casi 20.000 mil donaciones de sangre. Coincidiendo con el Día Mundial del Donante de Sangre, el Banco de Sangre, con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Zaragoza, ha instalado este martes una mesa informativa en la plaza de España, con un punto de donación en la Diputación de Zaragoza. Esta noche, además, como agradecimiento a todos los donantes se iluminarán de rojo fuentes del Parque José Antonio Labordeta y el Palacio de la Aljafería.

Voluntarias de la Hermandad de Donantes de Zaragoza, en la plaza de España. Oliver Duch

Carmen Garcés, gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, ha explicado este martes que la Comunidad es "autosuficiente" en cuanto a donaciones: "Las necesidades se cubren, pero esperamos mejorar nuestras reservas en previsión del aumento de la demanda". "Estamos un poco justos de reservas, por eso iniciamos en Semana Santa una campaña, porque con el aumento de intervenciones quirúrgicas crece también la necesidad de sangre y eso se tiene que traducir las reservas en perfectas condiciones para atender a toda esta necesidad". La sangre es imprescindible para la realización de las transfusiones y el adecuado desarrollo de operaciones generales y traumatológicas. Por tanto, garantizar su abastecimiento en todos los actos quirúrgicos es condición indispensable para el cumplimiento del calendario de intervenciones.

Durante el pasado 2021, Aragón vivió un "extraordinario" año con más de 44.500 donaciones, dos mil más que en años anteriores. Además, se experimentó un gran impulso a la donación de plasma con más de 2.500 donaciones por aféresis.

Para este año se pide una “especial colaboración de toda la ciudadanía”. Se espera un verano con “gran cantidad de desplazamientos turísticos y el riesgo de descenso en las donaciones”. "Los desplazamientos conllevan más riesgo de accidentes con necesidad de sangre", ha destacado Garcés, que pidió a los donantes "antes de marcharse pensar en hacer la donación porque es necesaria". "Un 10% por encima de lo que tenemos sería un número para estar tranquillos", dijo. De la misma manera se ha expresado Mari Carmen González, presidenta de la Hermandad de Donantes de Zaragoza, quien ha recordado que "donar sangre no duele, lo que duele es necesitarla y no tenerla". Animó a la ciudadanía a donar "antes de hacer las maletas" para salir de vacaciones "salvando tres vidas, y no hay nada en el mundo mejor que eso".

El Banco, por tanto, hace un llamamiento para que todas las personas de entre 18 y 65 años, que pesen más de cincuenta kilos y gocen de buena salud, hagan su donación de sangre en las próximas semanas. Esta entidad recuerda que se puede donar sangre cada dos meses. Las mujeres pueden hacerlo tres veces al año y los hombres, cuatro. La sangre es esencial para salvar vidas y para el funcionamiento diario del sistema hospitalario y el Banco anima a convertir este gesto altruista en un hábito, especialmente durante estas semanas de recuperación de la actividad quirúrgica y las atenciones médicas.

La donación se puede realizar en el Banco de Sangre y Tejidos, calle Ramón Salanova número 1, junto al parque Delicias, en horario de 8.00 a 21.00. También se cuenta con puntos de extracción en los hospitales Miguel Servet, Clínico Lozano Blesa, San Jorge y Obispo Polanco; así como unidades móviles que diariamente recorren el territorio aragonés. El detalle con los horarios puede consultarse en: bancosangrearagon.org.

2.500 unidades de plasma hiperinmune para pacientes de covid

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón tuvo un importante papel en la lucha contra la pandemia del coronavirus con la donación de plasma de decenas de personas que pasaron esta enfermedad y generó anticuerpos contra la infección.

Desde abril de 2020 y hasta verano de 2021, sobre todo, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón impulsó la donación de plasma hiperinmune para destinarlo a pacientes de covid-19 y atender las necesidades existentes en los hospitales durante la pandemia. Se recogieron unas 2.000 unidades.

José María Domingo, director médico del Banco de Sangre de Aragón, resumió: "Somos autosuficientes en sangre y plaquetas, pero somos deficitarios, igual que el resto de España y Europa, en plasma y derivados plasmáticos".

La solución pasaría por racionalizar el consumo e incrementar la obtención de plasma: "Es prioritario impulsar estas donaciones porque somos deficitarios y aún lo vamos a ser más en los próximos años".