Gabriela Lardiés: "Las redes sociales generan una distorsión muy peligrosa"

Ahora se habla mucho de salud mental. ¿Teme que sea una moda pasajera en la agenda de los políticos?

Con la pandemia, al tener menos evasiones y menos momentos para desconectar, se intensificaron los trastornos. Eso ha hecho que se hable más de salud mental, pero –en realidad– no ha habido cambios ni se ha avanzado apenas. En otros países sí han apostado, por ejemplo, por que los psicólogos están en atención primaria y eso se ha visto que es positivo.

Al menos acudir a terapia ya no es un estigma...

Cuando empecé a trabajar, hace 23 años, la gente venía casi con gabardina y gafas de sol. Ahora ir al psicólogo ya no se asocia a la patología sino al bienestar.

Hay quienes tildan a las nuevas generaciones de ‘flojitas’.

Su tolerancia a la frustración es mínima, pero también forman parte de una sociedad con una rueda de competitividad que los somete a mucha presión:exámenes, campeonatos, Evau... El perfeccionismo puede convertirse en un factor de vulnerabilidad.

O sea, Mr. Wonderful es lo peor...

No todo tiene que ser perfecto. Esa filosofía ha perjudicado a mucha gente que ha ido reprimiendo las emociones negativas como una debilidad y su cuerpo ha reaccionado con ansiedad. Quienes sufren estrés o depresión suelen ser súper exigentes consigo mismos y esa hiperresponsabilidad provoca insatisfacción y les hace ser irresponsables con su salud.

La impostura de las redes sociales tampoco ayuda.

Recomiendo que no se crea todo lo que se ve en Instagram y que no se abuse de las redes, sobre todo, si se tiene dependencia emocional. Fomentan la comparación y generan envidia e inferioridad. Provocan una distorsión que puede ser muy peligrosa.

Cuando uno está mal, a veces ayudar irse de compras...

Eso es anestesia del alma, un vacío que busca llenarse de cualquier manera. Hay más conceptos erróneos: autoestima falsa, gente tóxica, estereotipos nocivos...

Usted la teoría la conoce, pero ¿se la aplica el cuento a sí misma?

Yo tengo muchos factores de vulnerabilidad. ¡Si hasta lloro con el telediario! No soporto las injusticias, sobre todo si afectan a niños o ancianos, pero lo gestiono, trato de manejar el no darle excesivas vueltas y acepto que muchas cosas no las puedo controlar.

¿Qué cualidades ha de tener un buen psicólogo?

Hay que saber escuchar, empatizar y estar todo el rato trabajando los pensamientos y los autodiálogos. Siento que conecto mucho con la gente: las mejores personas que he conocido ha sido en consulta.

¿Por qué dio el salto al ruedo literario?

Fue una necesidad moral. Algunos pacientes me decían ‘ojalá hubieran aprendido esto desde pequeño’ y, de hecho, mis libros están enfocados al público infantil aunque pretendan también hacer reflexionar a los mayores.

Ilustrados por Mamen Marcén, ¿cuál es la razón de ser de los dos títulos?

A partir de los 5 o 6 años el niño empieza a interpretar los pensamientos, a compararse con el compañero, a anticipar lo que va a pasar... Y creo que hay que trabajar ese autodiálogo, esas emociones, ese momento en el que nos convertimos en el narrador de nuestra vida.

¿Puede la literatura cambiar la sociedad?

Todo el arte, para bien y para mal. Hasta la fecha el problema mental siempre se ha asociado a la delincuencia o la insensibilidad. Aún quedan muchos prejuicios y hay un largo camino por recorrer.

¿Cuáles son sus recetas personales?

Me encanta tocar el piano: empecé en el conservatorio de pequeña, luego lo dejé y ahora toco por placer. También adoro y necesito el Pirineo. Todo lo he escrito ahí. Cuando no se podía viajar, lo pasé fatal y estaba como secándome. Yo creo que la montaña me cura.