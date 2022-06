España examina los 53 tanques Leopard aparcados en Casetas desde 2012 para enviarlos a Ucrania

El Ministerio de Defensa está revisando el estado de los 53 tanques Leopard, aparcados desde 2012 en el cuartel de Casetas para revenderlos, con la idea de enviarlos de apoyo a Ucrania.

El Gobierno español está dispuesto a entregar estos carros de combate Leopard A4, que pertenecen de la unidad mecanizada de Extremadura XI de Badajoz y de la brigada de infantería ligera de San Marcial de Vitoria.

España adquirió estos carros a Alemania y este miércoles la oposición conservadora de ese país exigió al Gobierno federal, presidido por Olaf Scholz, que autorice la exportación rápidamente para que se realice el traslado de los tanques para Ucrania.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, precisó en una entrevista con la Cadena Ser que esa posibilidad del “envío de los tanques” a los ucranianos “está encima de la mesa”, si bien matizó que “los Leopard de Zaragoza” llevan “muchos años” sin estar en funcionamiento (“desde 1995”, concretó, aunque en realidad ese año se compraron y se aparcaron en 2012).

“A día de hoy no tendría sentido enviarlos porque no están en uso”, señaló, pero si se realiza la “adecuación del material” verían qué hacer posteriormente. “Estamos en ello. Pero el proceso no es corto”, recalcó.

De hecho, Robles reconoció que “habría que hacer reparaciones adecuadas e importantes para poderlos enviar”, tal como están haciéndolo ahora los militares. Asimismo, la ministra agregó que se trata de procedimientos largos y habría que realizarlo de manera “coordinada” con los demás países de la OTAN para que “cada uno envíe lo que pueda”.

En cualquier caso, la ministra también ha dejado claro que si en algún momento el Gobierno ucraniano pidiera ayuda a España para traer militares ucranianos y formarlos aquí, el Ejecutivo español estaría dispuesto a hacerlo “sin ninguna duda”.

Robles ha detallado que instruirían a los militares de Ucrania para el uso de los tanques, probablemente en Letonia, donde España tiene desplegados otros Leopard o bien podrían trasladarlos aquí para formarlos, según la petición del Gobierno ucraniano y su valoración.

El mantenimiento depende de la AALOG 41

Fuentes militares señalaron que los carros de combate aparcados en el cuartel de Casetas dependen de la Agrupación Logística AALOG 41 de Zaragoza, que se encarga de su mantenimiento cada cierto tiempo para que siga su operatividad. Al parecer, de los 53 tanques examinados podrían ser rehabilitados unos 40.

Estos tanques se encuentran hace diez años en un proceso de hibernación y deshumectación, que implica quitarles baterías, aceite y cualquier elemento que pudiera deteriorarlos. En 2012 fueron desmontados, se vaciaron los líquidos, y se cubrieron para evitar que se estropearan.

España compró estos carros de combate de segunda mano a Alemania en 1995, dentro de un lote de 108 unidades, y luego quiso venderlos para sufragar la compra que hizo en 2006 al mismo país de otros vehículos similares pero más modernos por 15 millones.

Además, el primer modelo alemán se quedó obsoleto (“eran muy básicos y sin ningún extra”, señalan fuentes militares) cuando la empresa Santa Bárbara empezó a construir el Leopardo 2E en su fábrica de Sevilla, con la empresa General Dinamics, y es el tanque que tienen ahora todas las unidades, como la Brigada Aragón.