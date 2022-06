Las Alfonsadas y 31 haimas devuelven a Calatayud al siglo XII

El siglo XII volverá ser el protagonista en buena parte del casco histórico de Calatayud con el regreso a plena capacidad de la recreación histórica de las Alfonsadas, que rememoran la conquista de la ciudad por Alfonso I el Batallador en 1120. Será su retorno a la celebración como se conocía antes de la pandemia, con la recuperación de la totalidad de actividades y representaciones teatrales presenciales, además de su mercado medieval y los conciertos. En total, desde el 16 al 19 de junio se aglutinan más de 80 propuestas por el centro de la localidad con un total de 31 haimas que darán realismo y vida a las jornadas, apenas siete menos que la última edición 'normal'.

Además, para conmemorar este regreso, la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva desempeñará el papel de dama de honor. "Cuando me lo comunicaron fue una gran sorpresa, no me lo esperaba para nada. Es una forma de que reconozcan tu trabajo y, para mí, supone sentirme querida y valorada en mi tierra, de la que estoy orgullosa", valoraba este martes en su presentación en Calatayud quien ocupa un papel protagonista en el espacio 'Oregón TV'. Así, Gómez-Lacueva asumía que "me han hablado de la fiesta compañeros y conocidos que han sido caballeros y damas, como José Luis Gil, Nacho Guerreros o Nathalie Seseña".

Para Sergio Gil, presidente de la Asociación Medieval Rey Alfonso I el Batallador, entidad organizadora de los actos en colaboración con el Ayuntamiento, se trata de "un momento muy deseado". "En otras recreaciones el parón se ha notado más, pero aquí la gran mayoría de grupos, de haimas, han resistido", puntualizaba Gil. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, esta decimoséptima edición contará con un campamento recreacionista que se instalará en la explanada frente a la iglesia de San Andrés a cargo del Grupo Recreaciones Históricas Zaragoza (Grehiza).

Jorge Lázaro, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Calatayud, recordó la incertidumbre de los años de pandemia y agradeció la implicación de la Asociación y sus colaboradores para sacar la cita adelante.

El programa oficial arrancará el jueves 16 de junio, a las 23.00, con la representación teatral '25 de Junio. El día después', cita tradicional y que reivindica la recuperación y puesta en valor de los castillos y murallas de la ciudad. El viernes por la tarde habrá un pasacalles con 'Os Fillos d'o Sobrarbe' y se abrirá el mercado medieval. A las 19.00 las haimas se concentrarán en la plaza del Olivo como antesala del pregón que Gómez-Lacueva dará en la plaza de España.

Tanto la tarde del viernes como todo el sábado, la actividad estará trufada de representaciones, bailes, acrobacias, demostraciones siempre teniendo como punto neurálgico el centro de la localidad. El sábado a las 12.00, en San Pedro de los Francos, se representará 'Los juicios de aguas', a las 19.00 el desfile desde la plaza del Olivo hasta el mismo templo y posteriormente otra salida por las calles de la ciudad.