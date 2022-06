La mujer que hallaron en el maletero de un coche en Ejea no fue agredida

La mujer de 38 años hallada este pasado domingo en el maletero de un coche en Ejea de los Caballeros, desorientada, sin saber qué le hacía allí y qué le había pasado, no sufrió ninguna agresión. A esa conclusión ha llegado la Guardia Civil tras entrevistarse con ella y después de conocer que no presentaba lesiones físicas y ella no denunciaba ningún delito.

La mujer fue localizada a las 9.00 del domingo en el pinar Boalares, próximo a la capital ejeana, por paseantes. Estaba tumbada en el interior del maletero, con el portón abierto y con una pierna fuera del vehículo y la otra en el interior.

Los vecinos llamaron a la Guardia Civil explicando que se habían acercado hasta el vehículo porque oyeron ruidos y vieron que esta persona estaba desorientada y necesitaba ayuda para poder salir del habitáculo. Los agentes se acercaron al lugar y comprobaron que la mujer no recordaba nada, por lo que fue traslada al centro médico de la localidad para su valoración.

Aunque estaba dolorida y con molestias, no tenía lesiones físicas visibles, como ayer informó HERALDO, pero fue derivada al Hospital Clínico para ser examinada y hacerle análisis de tóxicos ante la posibilidad de que hubiera sido víctima de una agresión sexual por sumisión química. Finalmente, también se descartó esta hipótesis y la mujer no ha denunciado haber sido víctima de ningún delito. El coche en el que fue localizada es de un familiar, aunque habitualmente lo conduce ella.