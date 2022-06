Aragón envía al COE su propuesta y le insta a no hacer dejación de funciones

El Gobierno de Aragón ha remitido este lunes al Comité Olímpico Español (COE) su última propuesta para salvar la candidatura con Cataluña a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, a la espera de una nueva reunión para que continúen las negociaciones que podría ser esta misma semana, y le ha instado a que no haga "dejación de sus funciones" porque "Cataluña está hablando con Sarajevo como si fuera un estado".

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés, Felipe Faci, ha confirmado, en declaraciones a los medios, que esta mañana durante su visita al Centro Público Integrado 'Soledad Puértolas' de Zaragoza, que ha dado instrucciones para enviar hoy por correo electrónico la propuesta aragonesa, que presentó en el pleno del parlamento autonómico el pasado jueves el presidente de Aragón, Javier Lambán, y que consiste en dividir las pruebas en cuatro lotes con dos opciones cada uno, las de esquí alpino por género, y la disposición a que elija primero en cada caso la Generalitat.

No obstante, a Faci le consta que el presidente del COE, Alejandro Blanco, tiene la propuesta aragonesa, con un sistema de elección, a su juicio, "justo", que garantiza el equilibrio entre ambos territorios y que si se rechaza "es porque no se quiere garantizar esa igualdad". Ha insistido, en ese aspecto, que Blanco argumenta que no se puede dividir el esquí alpino cuando se ha hecho en los últimos Juegos de Invierno en Pekín y se hará en los próximos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, y que se refiera a falta sostenibilidad mientras plantea separar el esquí de fondo y el biatlón para que vayan a Formigal y a Candanchú, y que haya que duplicar instalaciones teniendo en cuenta que el COI dice que deben estar en el mismo sitio.

Ha reiterado que Aragón no dispone de ningún informe técnico que avale qué instalaciones son mejores para las pruebas o que diga que es mejor la estación catalana de La Molina para el esquí alpino que las aragonesas de Cerler o Formigal. Y ha incidido en las contradicciones de Blanco, la última que sean las dos comunidades las que se pongan de acuerdo cuando fue el COE el que llamó a Aragón a participar en la candidatura y por tanto, el que tiene que dar respuesta a lo que pide Aragón.

"Esto tiene que solucionarlo el COE", ha remarcado, ya que además, según Faci, "Cataluña está hablando con Sarajevo como si fuera un estado". "Tiene que intervenir el COE y no puede hacer dejación de sus funciones", ha advertido.

El consejero ha asegurado que el Gobierno de Aragón "ha estado siempre por que hubiera una candidatura conjunta con Cataluña, y sigue estando", pero lo que no puede aceptar es que no garantice la igualdad y la equidad, que es a lo que se había comprometido Blanco.